Rus uçak gemisinde yangın: 3 yaralı
Rusya’nın Admiral Kuznetsov uçak gemisinde onarım çalışmaları esnasında yangın çıkması sonucu 3 kişinin yaralandığı açıklandı.
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Rus Donanması'na ait tek uçak gemisi Admiral Kuznetsov'da çıkan yangın sonucu 3 kişi yaralandı.
Admiral Kuznetsov uçak gemisinin Barents Denizi Limanı’nda demirli bulunduğu, onarım çalışmaları esnasında yangın çıktığı belirtildi.
Elektrik odasında başladığı belirtilen yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği aktarıldı.
Vira Haber
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