Sağanak Yağış Ülke Genelinde Zor Anlar Yaşattı

Kayseri, Bolu, Ankara, Çorum, Adana, Sinop ve bir çok şehirde yağış etkili oldu.

Ankara'da, Hasanoğlan mevkisinde etkili olan yağmur sonrası su taşkını meydana geldi.

Sular altında kalan çok sayıda ev ve iş yerinde maddi hasar oluşurken, sağanak sebebiyle oluşan akıntı Ankara-Kırıkkale otoyolunda ulaşımı önemli ölçüde engelledi.

Yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğu oluşan bölgede, akıntı nedeniyle hafif yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Ekiplerin iş yerleri ve dükkanlardaki suyu tahliye çalışmaları sürüyor.

Herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığını ifade eden Kaymakam Tanrısever, bölgede tahliye çalışmalarının sürdüğünü, yarın sabah itibarıyla da hasar tespit çalışmalarına başlanacağını belirtti.

Çorumda ise Sungurlu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle Kızılırmak'ın taşması sonucu meydana gelen sel baskınında 1 ev, 2 ahır ve 3 depo ile köy yollarında maddi hasar oluştu.

Bolu da Sis ve sağanak sebebiyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü. Karayolları ekipleri sisin etkili olduğu kesimlerde sürücüleri sis lambalarını açarak dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

Adana'da kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi. Zaman zaman dolu şeklinde devam eden yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ev ve iş yerlerinde ise baskınları meydana geldi. Söz konusu yerler vatandaşlar tarafından temizlendi.

Sinop’un Boyabat ilçesinde ise etkili olan sağanak nedeniyle bazı yerleri su bastı. Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak Boyabat, Saraydüzü ve Durağan ilçelerinde etkili oldu. Boyabat ilçesinde yağış sebebiyle Daylı köyündeki Çorak Deresi taştı. Taşkın dere kenarındaki Roman vatandaşlara ait bazı çadırlar sel sularına kapıldı.

Vira Haber