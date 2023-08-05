Sağlık Bakanlığınca İzmir'de Denetlenen Yüzme Alanlarına Tam Not

İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birim Sorumlusu Dr. Canan Kaynak, Türkiye'nin çeşitli noktalarında deniz, göl, ırmak gibi yüzme alanlarında izleme çalışmaları düzenlendiğini ve bu çalışmalar kapsamında 15 günde bir il sağlık müdürlükleri tarafından numuneler alındığını söyledi.

Numunelerin Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Halk Sağlığı Laboratuvarları'nda analiz edildiği bilgisini veren Kaynak, tüm izleme süreçlerinin de Çevre Sağlığı Bilgi Yönetim Sistemleri (ÇSBYS) üzerinden takip edilebildiğini, verilerin anlık olarak güncellendiğini aktardı.

Kaynak, İzmir'deki yüzme alanlarında da denetlemeler gerçekleştirildiğini ve numuneler alındığını ifade ederek, "Yüzme alanları sistemde tanımlanmış durumda, birçok veri halka açık paylaşılmakta. Bir tatile gitmek istediğinizde tercih etmek istediğiniz plajların bilgisini önceden alabiliyorsunuz." dedi.

İnceleme sonuçlarının "mükemmel", "iyi", "yeterli" ve "kötü" olarak kategorize edildiği bilgisini veren Kaynak, "İzmir'de 141 yüzme alanımız var. Bunların tümü mükemmel kategoride. Bizim tüm yüzme alanlarımız mükemmel kategoride ve güvenle yüzülecek durumda." diye konuştu.

Kaynak, iç körfez alanında yüzmenin yasak olduğunu, bu bölge dışındaki sahillerden alınan numunelerde 2 mikrobiyolojik parametreye bakıldığını ifade ederek, su kalitesi değerlendirmesini de uluslararası standartlara uygun gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Plajı olan tüm ilçelerdeki değerlerin birbirine yakın olduğunu anlatan Kaynak, "Hemen hepsi benzer düzeydeler, artış trendi görürsek normal olmasına da bakmadan incelememizi, müdahalemizi yapıyoruz. Her yerde güvenle denize girilebilir." dedi.

- Ticari havuzlardan ayda 1 numune alınıyor

Canan Kaynak, yüzme alanları dışındaki ticari havuzların da ayrıca denetlendiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Ticari havuzlar Sağlık Bakanlığı teşkilatı tarafından kontrol altında. Havuzlarımızda da faaliyette oldukları süre boyunca ayda 1 numune alımı yapıyoruz ve ayrıca denetim yapıyoruz teknik ve hijyenik şartları bakımından. Yani sadece suyun kalitesi değil aynı zamanda hijyen açısından da denetim gerçekleştiriliyor. İşletmecilerimizden de yönetmeliğimiz gereği analiz sonuçlarını havuz alanındaki panolarda yayınlamalarını istiyoruz ki kullanan kişiler tarafından bunlar açık bir şekilde görülebilsinler."

Kaynak, yüzme sularına yönelik tüm verilerin yuzme.saglik.gov.tr internet adresi üzerinden kamuoyuyla paylaşıldığını, platformda, analiz sonuçları, teknik bilgileri, yıllara göre kalite sınıflandırmaları, plaj isimleri ve özellikleri gibi detaylı bilgilerin yer aldığını kaydetti.

Vira Haber