Sanmar Bir İlke Daha İmza Atıyor

Römorkör inşasında küresel liderlerden Sanmar, dünyada ilk olan projelerine bir yenisini daha ekledi. Danimarkalı operatör Svitzer, yeni nesil çok amaçlı TRansverse römorkörünü inşa etmek için Türk römorkör üreticisi Sanmar ile anlaştı.

Türünün ilk örneği olan TRansverse’yi rakiplerinden ayıran en büyük özelliği baş ve kıç tarafında iki ayrı pervane sistemi olması. Bu tasarımı sayesinde römorkör, daha yüksek manevra kabiliyeti sunarken, hafif tasarımıyla daha az yakıt tüketimi sunarak çevreye katkıda bulunuyor.

Svitzer COO'su Ingrid Uppelschoten Snelderwaard, “Bu römorkör bir oyun değiştirici. Müşterilerimiz bizden rekabetçi bir fiyatla esnek ve çevre dostu römorkör hizmeti sunmamızı bekliyor. Bu talebi karşılamak için yenilikçi çözümler sunmak bizim tutkumuz. Ayrıca bu proje, geleceğin karbon nötr römorkörlerine geçiş sürecimizin de zemin tasarımını oluşturacak.” dedi.

2023'te suya inecek

Römorkör, baş taraftave kıçta olacak şekilde birbirleriyle paralel iki pervane sistemi ve çift yönlü çalışacak gövde yapısıyla tasarlandı. Çift tamburlu eskort vinci ve 100t SWL çekme pimi sayesinde bu ileri tasarımdan maksimum verim alınabilecek. Robert Allan tasarımına sahip olacak römorkör, yenilikçi TRAnsverse römorkör aynı boyutlardaki çoğu tasarımdan daha yüksek manevra kabiliyetine sahip. Yenilikçi bir çeki sistemi sayesinde her yönde itme, çekme ve operasyon konusunda eşsiz becerilere sahip. 2023 yılında teslim edilecek römorkör Avrupa limanlarında hizmet verecek.

En etkileyici yanı da bunların hepsini kompakt bir tasarımda sağlayarak çok çevik bir römorkör elde ediliyor olması. Çok yönlü gövde formu ve pervane sistemi, tüm hız aralıklarında sağlanabilen manevra güçleri ve eşsiz çeki aranjmanı ile TRAnsverse römorkör her çeşit liman ve terminal operasyonlarına göre ölçeklenebiliyor ve uyarlanabiliyor. Türünün ilk örneği olan TRAnsverse römorkör, 25.8 metre boyunda, 60t çekme kuvvetinde ve Tier III emisyon regülasyonlarına uyumlu olacak şekilde inşa edilecek.

7 kıtaya 200’den fazla römorkör

Dünyanın ilk LNG’li ve ilk hidrolik-hibrit römorkörünün yanı sıra ilk uzaktan kumandalı gemiyi de inşa eden Sanmar, yakın dönemde yüzde 100 elektrikli römorkör projesi ElectRA 2300’e başlamıştı. ElectRA 2300, Sanmar’ın yaş ortalaması 3’ün altında olan genç ve çevreci filosuna dahil edilecek. Sanmar’ın 7 kıtaya ihraç ettiği römorkör sayısı 200’ü geçti.

Kaynak: Dünya Gazetesi