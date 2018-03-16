Sanmar Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürün: Yeni Kılavuzluk Yönetmeliği’nin gereklerine hazırlanıyoruz



Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanların eğitim ve belgelendirilmeleri hakkındaki yönetmeliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sanmar Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürün, "Günümüzde hızla gelişen teknolojilere ve beraberinde gelişen yeni standartlara en hızlı şekilde ayak uyduran işletmelerin başarılı olacağına inanıyoruz. Dolayısıyla kılavuzluk hizmetlerinin kalitesinin daha da artırılması için yeni yönetmeliğin gereksinimlerine uygunluk için hazırlıklara başladık." dedi.

İngilizce sınav yönteminin değiştirilmesi ile kılavuz kaptanların çok iyi derecede İngilizceye vakıf olacaklarına dikkat çeken Ali Gürün konu ile ilgili değerlendirmelerine şöyle devam etti, "Kılavuz kaptanlarımızın gelişen İngilizceleri ile birlikte iletişimden kaynaklı potansiyel riskte azalma olacaktır. Yeterli düzeye gelecek İngilizce bilgisi ile sektördeki konumumuzun yükseleceğine inanıyoruz.

Ayrıca, düzenlenen Yönetmelik ile birlikte kılavuz kaptan sertifikası almak isteyen uzak yol kaptanlarının staj yapma imkanının da önü açılmıştır. Bir teşkilatın kendi kadrosuna dahil etmeyecekleri kaptanlara kılavuzluk stajı olanağı vermesi sık rastlanan bir durum değildi. Sanmar olarak biz bu olanağı veriyorduk, şimdi ise bu durum yönetmelikle düzenlenmiş oldu.



Yönetmelikteki bir başka maddeye göre, kılavuz kaptan hem kendi can güvenliği hem de çevre ve deniz trafiği güvenliği açısından gemiyi kılavuzlamayı gerekçeli olarak reddedebiliyor. Bu da çevre güvenliği, can ve mal emniyeti açısından olumlu bir maddedir.



Kılavuz kaptan ile kıdemli kılavuz kaptan ayrımının kaldırılması ile teşkilatların kılavuz kaptan temini konusundaki zorlukları da ortadan kalkacaktır. Bir kılavuz kaptanın 4 sene gibi uzun bir süre belli tonajdan yukarıdaki gemilere hizmet verememesi durumu ortadan kalkmıştır.





Biz, römorkör ve kılavuzluk hizmetlerini idarenin belirlediği kriterlerde en iyi şekilde, en güvenli ve en hızlı şekilde, uluslararası standartların üzerinde vermeyi prensip edinmiş bir firmayız. Kılavuz kaptanlarımızın İngilizce seviyelerini yönetmeliğin belirttiği düzeye çıkarmak için gerekli eğitimleri programlarımıza alarak, en hızlı bir şekilde intibak edeceğiz."

Vira Haber

