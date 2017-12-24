Savunma sanayisinin yeni şirketi: ASFAT AŞ

Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT AŞ) kuruldu.

Buna göre şirket, askeri fabrikalar ve askeri tersanelerin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak kamu idarelerinden, kamu iktisadi teşebbüslerinden, yabancılar dahil gerçek ve tüzel kişilerden sipariş almak veya bunların ihtiyaçları için teklif vermek üzere faaliyette bulunacak.

ASFAT AŞ ayrıca, siparişler ve teklifler sebebiyle gerektiğinde müşterek imalat, tasarım, araştırma-geliştirme, ürün geliştirme faaliyetlerinde bulunabilecek, askeri fabrikalar ve tersanelerin gelişimini ve modernizasyonunu sağlayacak ve tesisler inşa edebilecek.

Vira Haber