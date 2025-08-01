SeaSAFER Projesi Final Konferansıyla Tamamlandı

Projenin son toplantısında, iki yıl süren çalışmaların sonuçları ve geliştirilen yenilikçi platform denizcilik paydaşlarına tanıtıldı.

SeaSAFER, denizcilik eğitiminde geçmiş kazalardan elde edilen verileri kullanarak simülatör ve çevrimiçi senaryolarla güvenlik bilincini artırmayı amaçladı. Proje, gerçek kaza senaryolarını öğrenme sürecine entegre ederek denizcilerin kriz yönetimi ve karar verme becerilerini güçlendirmeye odaklandı.

Final konferansında Maritime Innovators temsilcisi Uğurcan Acar projenin genel hedeflerini ve ulaşılan başarıları anlattı. Yunanistan’dan IDEC temsilcisi Aris Chronopoulos, geçmiş kazaların analiz edilmesinin güvenlik kültürüne katkısını vurguladı. ENIDH’den Prof. Tiago Carrelo ve Romanya Deniz Harp Okulu’ndan Alexandru Cotorcea senaryo geliştirme ve içerik değerlendirme yöntemlerini aktardı. Bulgaristan NVNA’dan Prof. Yordan Sivkov ise test ve kalite güvencesi çalışmalarına değindi.

Konferansın dikkat çeken bölümlerinden biri, Litvanya Denizcilik Akademisi tarafından gerçekleştirilen çevrimiçi demo gösterimi oldu. Klaipeda Limanı’nda yaşanan bir kaza senaryosunun simülasyonu katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Gösterim, SeaSAFER platformunun eğitimde pratik ve yenilikçi bir araç olarak kullanılabilirliğini ortaya koydu.

Proje, Litvanya Denizcilik Akademisi koordinasyonunda Maritime Innovators, ENIDH, NVNA ve Romanya Deniz Harp Okulu gibi paydaşların katkılarıyla yürütüldü. Avrupa Birliği destekli girişim, denizcilik eğitiminde güvenlik kültürünü güçlendirmek için sektörde önemli bir adım olarak değerlendirildi.