Sefine Tersanesi Çalışmalarında Hız Kesmiyor

Turkon Holding bünyesinde gemi inşası alanında hizmet veren Sedef Tersanesi'nin Genel Müdürü Erkan Mete, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nin çalışmalarına yönelik değerlendirmede bulundu.

Mete, kamuoyunda "Türkiye'nin ilk uçak gemisi" olarak bilinen Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu'nun inşasına Sedef Tersanesi'nde devam ettiklerini söyledi.

GÜNDE BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Avrupa'nın çeşitli ülkelerine ihracat kapsamında, nitelikli gemi inşası yaptıklarını belirten Mete, "TCG Anadolu'nun sözleşmesi Haziran 2015'te imzalandı ve Cumhurbaşkanımızın katılımıyla sac kesim töreni 30 Nisan 2016'da yapıldı. O günden beri inşa faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. 1 Şubat 2020'de de gemimizi yüzdürdük. Şu anda rıhtımda geminin donatım faaliyetlerine devam ediyoruz. Temmuz başında liman kabul testlerine başlayacağız. Önümüzdeki senenin ikinci çeyreğinde de bu testlerin bitmesi planlanıyor. TCG Anadolu'da günde ortalama 1.000 kişi çalışıyor." şeklinde konuştu.

220 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Askeri gemi dışındaki söz konusu projelerin teslimatlarının, 2021'in sonuna kadar peyderpey yapılacağını belirten Mete, bu 9 projenin teslimatıyla 220 milyon dolarlık ihracatın gerçekleşmiş olacağını söyledi.

Mete, tersanede alt yüklenicilerle birlikte 3 bini aşkın çalışanın istihdam edildiğini aktararak, koronavirüs salgınının etkilerine rağmen gereken tedbirlerin alınarak çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Salgın sebebiyle her çalışana günde 3 maske verdiklerini, yemek ve vardiya düzenlemesine gittiklerini anlatan Mete, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanları izne gönderdiklerini söyledi.

Vira Haber