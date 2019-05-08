Sefine Tersanesi, iki yeni gemi inşa ediyor
Sefine Tersanesi, iki yeni geminin inşasına başladıSon olarak Norveçli FJORD1 için inşaa ettiği iki Ro-Ro’yu suya indiren Sefine Tersanesi, yine Norveç için iki yeni geminin inşasına başladı.
Sefine Tersanesi, Norveç için iki yeni geminin inşasına başladı. 1 adet canlı balık gemisi ve 1 adet feribot için aynı anda çelik kesim töreni düzenlendi. Törene firma yetkilileri ve davetliler katıldı.
Son olarak Norveçli FJORD 1 için inşa ettiği iki Ro-Ro gemisini denize indiren Sefine Tersanesi, yine Norveç için iki yeni geminin inşasına başladı.
Sefine Tersanesi’nde 1 adet canlı balık gemisi ve 1 adet feribot için aynı anda çelik kesim töreni düzenlendi. Törene firma yetkilileri ve davetliler katıldı.
3 bin 500 metreküplük canlı balık gemisi ile 200 araç ve 600 yolcu kapasiteli dizel/elektrikli feribotun ne zaman teslimatının yapılacağına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.
NB42 özellikleri:
Bayrak : Norveç
Uzunluk : 142.9 metre
Genişlik : 20.7 metre
Draft : 5 metre
Kapasite : 200 araç / 600 yolcu
Klas : Det Norske Veritas
Ana makineler : 4 x General Electric 8L250MDC 2250 kW @900 rpm
Ana motorlar : 2 x Rolls Royce AZIPULL100 CP ORT
NB40 özellikleri:
Bayrak : Norveç
Tam uzunluk : 84.4 metre
Dikmeler arası uzunluk : 76.9 metre
Genişlik : 16 metre
Draft : 7.4 metre
Kapasite : 3 bin 500 metreküp canlı balık
Klas : Bureau Veritas
Ana makineler : 3x YANMAR 6EY22ALW 1300 kWe @900 rpm
Vira Haber
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