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Sefine Tersanesi, iki yeni gemi inşa ediyor

Sefine Tersanesi, iki yeni gemi inşa ediyor

Sefine Tersanesi, iki yeni geminin inşasına başladıSon olarak Norveçli FJORD1 için inşaa ettiği iki Ro-Ro’yu suya indiren Sefine Tersanesi, yine Norveç için iki yeni geminin inşasına başladı.

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Sefine Tersanesi, Norveç için iki yeni geminin inşasına başladı. 1 adet canlı balık gemisi ve 1 adet feribot için aynı anda çelik kesim töreni düzenlendi. Törene firma yetkilileri ve davetliler katıldı.

Son olarak Norveçli FJORD 1 için inşa ettiği iki Ro-Ro gemisini denize indiren Sefine Tersanesi, yine Norveç için iki yeni geminin inşasına başladı.

Sefine Tersanesi’nde 1 adet canlı balık gemisi ve 1 adet feribot için aynı anda çelik kesim töreni düzenlendi. Törene firma yetkilileri ve davetliler katıldı.

3 bin 500 metreküplük canlı balık gemisi ile 200 araç ve 600 yolcu kapasiteli dizel/elektrikli feribotun ne zaman teslimatının yapılacağına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

NB42 özellikleri:

Bayrak : Norveç

Uzunluk : 142.9 metre

Genişlik : 20.7 metre

Draft : 5 metre

Kapasite : 200 araç / 600 yolcu

Klas : Det Norske Veritas

Ana makineler : 4 x General Electric 8L250MDC 2250 kW @900 rpm

Ana motorlar : 2 x Rolls Royce AZIPULL100 CP ORT

NB40 özellikleri:

Bayrak : Norveç

Tam uzunluk : 84.4 metre

Dikmeler arası uzunluk : 76.9 metre

Genişlik : 16 metre

Draft : 7.4 metre

Kapasite : 3 bin 500 metreküp canlı balık

Klas : Bureau Veritas

Ana makineler : 3x YANMAR 6EY22ALW 1300 kWe @900 rpm

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Vira Haber

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