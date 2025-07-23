Setur Marinaları ve Karina, deniz tutkunları için ayrıcalıklı bir deneyimi başlatıyor: Tekne alım ve satımı artık daha hızlı, kolay ve güvenilir

Türkiye’nin lider marina zinciri Setur Marinaları ile sektörün ilk resmi yat satış firması Karina, deniz tutkunlarının ilgisini çekecek özel bir iş birliği gerçekleştirdi. Karina’nın sektördeki deneyimiyle yürütülen satış süreci, tekne sahiplerine zaman ve değer kazandıracak. Tekne kaydı, görsel envanterin oluşturulması, ilan hazırlığı ve potansiyel alıcılarla iletişim gibi tüm aşamalar eksiksiz şekilde gerçekleştirilecek. Tüm süreç, Setur Marinaları’nın güvenilirliği ve Karina’nın deneyimiyle profesyonel bir şekilde yürütülecek.

Karina iş birliğiyle tekne sahiplerine özel Setur Marinaları avantajları

Bu kapsamda, Setur Marinaları’nda bağlı olup Karina aracılığıyla satışı gerçekleşecek teknelere Setur Marinaları’nda bağlama önceliği verilecek ve ilk yıllık bağlama sözleşmelerinde %15 indirim uygulanacak. Ayrıca, yıllık sözleşmeleri boyunca iki kez ücretsiz lift hizmeti sunulurken, mevcut bağlama sözleşmeleri yeni tekne sahibine devredilebilecek veya tercih edilen başka bir Setur Marinası’na transfer edilebilecek. Teknesini satmak isteyenler için, sözleşme süresindeki satış tarihine bağlı belirsizliği ortadan kaldırmak amacıyla, yıllık birim fiyat üzerinden aylık ödeme imkânı da sunulacak.

Sezon boyu sürecek tanıtım etkinlikleriyle geniş kitlelere ulaşım

Setur Marinaları, sezon boyunca Karina ile gerçekleştireceği tanıtım etkinlikleri ve sergilemelerle, satılık tekneler ile alıcıları doğru zamanda, doğru yerde bir araya getirmeyi hedefliyor.

Deniz tutkunları için yepyeni bir dönem başlıyor

Setur Marinaları ve Karina’nın güçlerini birleştirdiği bu iş birliği, tekne sahiplerine sadece bir satış hizmeti değil, aynı zamanda ayrıcalıklarla dolu bir marina deneyimi sunuyor. Setur Marinaları, 11 marina ve 1 kara park alanından oluşan geniş zinciri ve yüksek kapasitesiyle, potansiyel alıcılara erişimi kolaylaştırırken satış sürecini hızlandırıyor. Karina’nın uzmanlığıyla birleşen bu güçlü altyapı, deniz tutkunlarına güvenli ve verimli bir satış süreci vadediyor.