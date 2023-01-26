STM, Pakistan AGOSTA09B Projesinde İkinci Denizaltıyı Teslim Etti

Türk savunma sanayiinin öncü firmalarından STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş, Pakistan’da imza attığı ihracat başarılarında önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. STM tarafından Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait üç adet AGOSTA 90B sınıfı denizaltının modernize edildiği projede, ikinci gemi olan PNS/M KHALID (S-137), yapılan törenle Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi. STM, Projenin ilk gemisi olan PNS/M HAMZA (S-139) denizaltısını da 21 Nisan 2021 tarihinde Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim etmişti.

Güleryüz: Sırada üçüncü denizaltı var

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: “Ülkemiz savunması için çıktığımız yolda, mühendislik tecrübelerimizi ve teknolojilerimizi dost ve kardeş ülkelere de aktarıyoruz. Pakistan Agosta 90B Sınıfı Denizaltıların Modernizasyon Projesi de STM’nin ulusal ve uluslararası denizaltı üretim ve modernizasyonu konusundaki yetkinliğinin en önemli örneklerinden biri.

Ülkemizin, denizaltı gibi stratejik ve ileri teknoloji gerektiren bir platform özelinde gerçekleştirdiği ilk mühendislik ihracatı olan AGOSTA Modernizasyonu’nda birinci geminin ardından ikinci gemiyi de modern sistemlerle donattık. Yerli ve yabancı 50’ye yakın firma ve tedarikçi ile birlikte çalıştığımız projede, küresel çapta ve her alanda etkisini gösteren COVID-19 salgınına rağmen ikinci gemiyi de zamanında Pakistan Donanması’na teslim etmeyi başardık. AGOSTA 90B Modernizasyonu ile yerli ve milli birçok firmamızın sistemlerini ihraç ederken, üçüncü ve son denizaltının modernizasyonunu da tamamlamak için çalışmalarımızı Pakistan’da aralıksız sürdürüyoruz. Projede emeği geçen paydaşlarımızı ve çalışanlarımızı tebrik ediyor, mavi sularda görevine başlayan PNS/M KHALID denizaltısının, dost ve kardeş ülke Pakistan Donanması’na hayırlı olmasını diliyorum.”

Denizaltılar En Modern Sistemlerle Donatılıyor

2016'da yılında yapılan denizaltı modernizasyon ihalesini kazanan STM, Türkiye için ilk defa denizaltı gibi ileri teknoloji gerektiren bir alanda mühendislik ihracatına kapı açtı. Başlangıçta bir adet Agosta 90B sınıfı denizaltı yarı ömür modernizasyonunu içeren ihale, daha sonra ikinci ve üçüncü denizaltının modernizasyonunun da eklenmesiyle genişletildi. Modernizasyon kapsamında, mevcut muhtelif sensör ve silah sistemleri son teknoloji sistemlerle güncellenirken, özellikle sistemlerin montaj ve entegrasyonu STM tarafından yapılıyor.

Denizaltıların tüm sonar süiti, periskop sistemleri, Dümen Konsolu, Konverterleri, Deniz Suyu Soğutma Sistemi, Bilgi Dağıtım Sistemi, Komuta Kontrol sistemiyle Radar ve Elektronik Destek Sistemleri değiştiriliyor. Modernizasyon kapsamında denizaltıların mevcut imkanlarının ötesinde ilave özellikler de kazandırılmış oldu. Projede, ASELSAN ve HAVELSAN başta olmak üzere yerli ve milli birçok firmaya ait sistemler de proje kapsamında ihraç edilmiş oldu. Denizaltı modernizasyonu için gerekli tüm mukavim tekne ilişkili yapısal tadilatlar, kullanılan malzemeler ve denizaltı gemilerinde uygulanan işçilik faaliyetleri de uluslararası klaslama kuruluşu olan DNV (Dat Nordske Veritas) tarafından sertifikalandırıldı. Proje, STM tarafından sağlanan mühendislik, tasarım, malzeme, eğitim, dokümantasyon ve teknik destekle Pakistan Deniz Kuvvetleri’ne ait PN Dockyard Tersanesi’nde yürütülmeye devam ediyor.

STM Modernize Etti, Agosta Hedefi Tam İsabetle Vurdu

STM’nin, modernize ederek Pakistan Donanması’na kazandırdığı ilk Agosta 90B Sınıfı Denizaltı PNS/M HAMZA (S-139), SEASPARK-2022 Taktik Tatbikatı’nda hizmet dışına ayrılmış bir fırkateyni, torpido atışı ile tam isabetle vurarak batırmıştı.

STM Denizaltı Projeleri

STM, Türk Donanması ile dost ve kardeş ülke donanmalarının su üstü ve denizaltı platformlarının, daha etkin görevler yapması için tasarım, inşa ve modernizasyon faaliyetleri kapsamında, müşteri harekat ihtiyacına özel özgün ve esnek mühendislik çözümleri üretiyor. Türk Donanmasının denizaltı modernizasyon ve inşa projelerinde önemli görevler üstlenen STM, ana yüklenicisi olduğu 2 adet “AY” Sınıfı Denizaltının Modernizasyonunu 2015 yılında başarı ile tamamladı. Halen 4 adet “Preveze” Sınıfı Denizaltının modernizasyonunda pilot ortak olarak sistem tedarik ve platform entegrasyonu faaliyetlerini sürdüren STM, havadan bağımsızlı tahrik sistemi (AIP) ile donatılan Yeni Tip Denizaltı (Reis Sınıfı) İnşa Projesi’nde de önemli görevler üstleniyor. Türk Donanması’nın son modern denizaltı platformu olan “Reis” Sınıfı denizaltılarda tasarım, mühendislik ve sistem entegrasyon faaliyetlerini başarıyla yürüten STM, dünyada sayılı ülkelerin üretimini yapabildiği, denizaltı torpido kovanlarının, (ana silahların) yer aldığı baş kısım “Section 50”yi yerlileştirerek, Proje kapsamında teslimatlarını gerçekleştirdi.

STM mühendisleri tarafından tamamen milli imkânlarla dizayn edilen küçük boyutlu yerli ve mill STM500 denizaltısının mukavim tekne test üretimi ise Haziran 2022 itibariyle başlandı.