STM'den deniz platformlarının sertifikasyonu için iş birliği

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), yurt dışı deniz platformları modernizasyon çalışmalarının sertifikasyonu için denizcilik endüstrisinde dünyanın önde gelen klaslama kuruluşlarından DNV GL ile iş birliğine gitti.

İş birliği protokolüne, Paris'teki Le Bourget Sergi Sarayı'nda bu yıl 50'ncisi düzenlenen Uluslararası Deniz Savunma Fuarı EURONAVAL'de imza atıldı.

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın verdiği askeri gemi ihracat görevi çerçevesinde; STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., gerçekleştireceği muhtelif yurtdışı deniz platformları modernizasyon çalışmalarının sertifikasyonu için denizcilik endüstrisinde dünyanın önde gelen klaslama kuruluşlarından birisi olan DNV GL ile el sıkıştı.

SSB’nin askeri denizcilik alanında çizdiği vizyon çerçevesinde, Türk Deniz Kuvvetlerine yönelik Korvet ve Denizaltı Projelerinin yanı sıra Pakistan Denizde İkmal ve Gemisi ve denizaltı modernizasyonu ile Deniz Üslerinin Analizi gibi pek çok önemli projeyi başarıyla sürdüren STM, yabancı Deniz Kuvvetlerine ait deniz platformlarının modernizasyon faaliyetlerinin sertifikasyonunda global bir iş birliğine imza attı.

DNV GL ile yapacakları projeyi değerlendiren STM’li yetkililer “Günümüzde deniz platformları en karmaşık yapıya sahip askeri sistemlerden biri olup, son teknolojiler ile birlikte kalite kontrol süreçlerinin süreklilik arz etmesini gerektirmektedir. DNV GL ile birlikte, modernizasyon hizmeti verdiğimiz muhtelif yabancı Deniz Kuvvetleri’nin güvenilir deniz filolarına sahip olmasını sağlayacağız” açıklamasında bulundu.

Gerek suüstü gerek su altı platformlarında üstün görev kabiliyeti sağlamanın; yüksek kaliteli malzemeler, teknolojik üretim ve olağanüstü bir kalite kontrol süreci gerektirdiğini belirten STM yetkilileri şunları söyledi:

“DNV GL, askeri deniz platformlarının sertifikasyonu ve klaslaması konusunda uzun yıllara dayanan ve yapısal unsurları, makine aksamı ve elektrik/elektronik teçhizatı da kapsayan engin bir tecrübeye sahip bir sertifikasyon ve klaslama kuruluşudur. DNV GL’nin sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübenin STM ile birlikte değerli bir birlikteliğe dönüşeceğine inanıyoruz”.

Modernizasyon projelerinin kalifikasyon aşamasında sertifikasyon, uygunluk ve proje gereklilikleri konusunda detaylı bilgi sunarak tavsiyelerde bulunacak olan DNV GL Uzmanları “Gerek yeni inşa edilen deniz platformlarının, gerekse farklı deniz kuvvetlerine ait platformların güvenilirlik değerlendirmesinden, klaslamasına kadar çok çeşitli onarım ve yarı ömür modernizasyonu projeleri konusunda 40 yılı aşkın bir deneyime sahibiz” dedi.

Mevcut iş birliği, iki kurumun askeri denizcilik alanında ilk birlikteliği faaliyeti olup, onarım, modernizasyon ve inşa konusunda başka uluslararası projelerin de yolunu açacağı ön görülüyor.

Bu ortaklık kapsamında hizmet verilecek yabancı Deniz Kuvvetleri’nin projeleri, uluslararası kabul görmüş, en yeni klaslama standartlarına ve düzenleyici standartlara göre yapılacak ve böylelikle tasarımcı ile klaslama kuruluşu çok erken bir aşamada bir araya gelmiş olacak. Bu durumu “kazan-kazan olarak nitelendiren STM ve DNV GL yetkilileri, “İşbirliği sayesinde STM, yaptığı modernizasyon çalışmalarını belgelendirerek DNV GL’den Güvenlik Sertifikası alacak ve deniz platformlarının kalite gerekliliklerini en üst seviyede sağlıyor olmanın verdiği güvenle hareket etmeye devam edecek” açıklamasında bulundu.

STM ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), dün de Alman savunma şirketi Hensoldt ile iş birliği protokolü imzaladı.

STM'nin BAU ile gerçekleştirdiği projeyle, optik muhabere sistemleri geliştirilerek askeri iletişim güvenliğine katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Vira Haber