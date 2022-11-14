Tamer Kıran’da İstanbul'daki patlamayla ilgili başsağlığı mesajı
Can kayıpları ve yaralanmalara sebebiyet veren Taksim İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen patlama sonrası İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, başsağlığı mesajı yayımladı.
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Başkan Tamer Kıran, Twitter'dan yayımladığı mesajında," Taksim İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun…" ifadelerini kullandı.
Vira Haber
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Etiketler : Tamer Kıran, taksim patlama
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