Tamer Kıran'dan Ekol Denizcilik'e ziyaret

Ekol Denizcilik Eğitim Kurumunun yeni eğitim öğretim yılına başlaması sebebiyle İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, kuruma ziyarette bulundu.

Ekol Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahit Şimşek, Öğretim Görevlileri ve birçok öğrenci ziyarette hazır bulundu.

Tamer Kıran yaptığı konuşmada:



"Sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyum. Denizcilik eğitimi ülkemizde önemli bir konu.



Bir dönem süratli ve hızlı değişen kurallar, sonrasında oturan bir düzen, şuan da ise üniversiteler penceresi ve kurs düzeyinde eğitimler yapılıyor.



Biz Deniz Ticaret Odası olarak, bu eğitimleri son derece önemsiyoruz. Burada eğitim alan kursiyerleri bizler istihdam etmek istiyoruz.



Burada iyi bir eğitim görüp hayata başlamaları bizler için son derece önemli. Hocalara son derece önemli görevler düşüyor. Elinizdeki imkanları iyi kullanmanızı tavsiye ediyorum. Eğitim seviyenizi yukarı seviyelere taşıyacağınıza eminim. Denizcilikte öncelik eğitim başlığı altında; Ekol’e başarılar diliyorum. (Bu haber, Turkdeniz.com özel haberidir)

Covid tedbirlerine uyduğunuz hayırlı bir yıl diliyorum. Aşı konusunda hassasiyetinizi korumanızı istirham ediyorum. Bilime karşı gelmenin bir mantığı yok. Sosyal medyada komplo teorilerine kulak asmayın. Bugün burada bu toplantıyı yapıyorsak; bunun tek sağlayıcısı aşıdır. Yeni dönemin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Vira Haber