Tarık Çamdal Sözleşme Yeniledi

Bu sezon yaptığı çıkışla Spor Toto Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiren Antalyaspor'da transfer çalışmalarına lig bitiminden itibaren devam ediliyordu. Bu çalışmalar için öncelikle sözleşmesi bitmiş olan futbolcularla görüşen kırmızı beyazlı ekip yöneticileri, devre arasında renklerine kattıkları canlı bahis siteleri Tarık Çamdal ile görüşme yaparak sözleşmeyi uzatma kararı aldı.

Tarık Çamdal takıma dahil olduğu Ocak ayında 6 aylık transfer yapılmasına rağmen, talihsiz bir sakatlık yaşayarak takıma katkı sağlayamamıştı. Kırmızı beyazlı forma ile takım için fazla bir performans gösteremeyen 28 yaşındaki defans oyuncusu 6 aylık transfer süresi içinde son haftalarda oynanılan Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarında oynama şansı buldu. Sakatlığı ve formsuzluğu sebebiyle verim alınamayan Tarık Çamdal, yalnızda iki maçta toplam olarak 108 dakika sahada kalabildi. Antalyaspor yönetimi tüm bunlara rağmen Tarık Çamdal ile karşılıklı görüşerek, sözleşmesini 1 yıl daha yenileme kararı aldı.

Tarık Çamdal'la sözleşme yenileme kararının ardından Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'ın isteğinin bu yönde olduğu söylentisi de spor basınında gündeme gelen konular arasında yer alıyordu. Antalyaspor Yöneticiler Tarık Çamdal ile bir yıl daha sözleşme imzalayarak, Tarık Çamdal'dan bu yıl için iyi bir grafik ve başarılı bir performans beklediklerini açıkladı. Fenerbahçe ile oynadıkları maçta talihsiz bir şekilde goller yediklerini açıklayan Antalyaspor sözcüleri, önümüzdeki sezon gol yollarında ve defansta daha etkili futbol oynanacağı sinyallerini verdi.

Bir Yıl Daha Antalya'da

Spor Toto Süper Ligini 45 puan alarak 7. sırada bitiren Antalyaspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Avrupa şansı için Fenerbahçe ile oynadığı maçı kaybeden Antalyaspor yeni sezonda daha başarılı olmak için planlar yapıyor. İlk olarak sözleşmesi sona eren futbolcularıyla bahis siteleri görüşen kırmızı beyazlı ekip, devre arasında transfer ettiği Tarık Çamdal ile 1 yıllığına sözleşme imzaladı. Fenerbahçe yenilgisi sonrası Avrupa umuduna veda eden Antalyaspor, yeni sezon için defansını kuvvetlendirmek istiyor. Sezon biter bitmez Brezilyalı defans oyuncusu Diego ile sözleşme yenileyen ligin başarılı ekibi Antalyaspor, sakatlığı sona eren ve performansını yükseltmeye başlayan Tarık Çamdal ile yaptığı görüşme sonrası 1 yıllık daha sözleşme imzaladı. Sözleşme imzalanmasının ardından mutlu olduğu gözlenen Tarık Çamdal, takımımın başarısı için grafiğimi yükseltmeye devam edeceğim dedi.

Devre Arasında Antalyaspor'a Gelmişti

Antalyaspor'a ikinci sezon için 6 aylık olarak transfer edilen 28 yaşındaki başarılı defans oyuncusu Tarık Çamdal, sakatlık sürecinin uzun sürmesi ve sakatlığı sebebiyle takımda neredeyse hiç oynama fırsatı bulamamıştı. Sürekli formsuz oluşu ve sakatlığının geç düzelmesi 28 yaşındaki oyuncunun performansını sergileyememesine ve buna istinaden forma şansı bulamamasına sebep oldu. Sakatlığı tam olarak düzelememesine rağmen Antalyaspor'un ligin son haftalarında oynadığı Evkur Yeni Malatyaspor maçında 18 dakika performans sergiledi. Bu maçta bekleneni veremeyen Tarık Çamdal, Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanan kupa maçında ise 90 dakika güvenilir bahis siteleri sahada kaldı. İdmanlarda ve Fenerbahçe maçında oynadığı futbol Antalyaspor tarafından beğenilen Tarık Çamdal, yükselen performansı ile Antalyaspor'da kalmayı garanti altına alan imzayı attı.

Teknik Direktör Bülent Korkmaz Yönetime Öneri Sundu

Galatasaray'lı eski futbolcu ve Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz, Fenerbahçe maçında forma şansı verdiği defans oyuncusu Tarık Çamdal için yönetimle görüşerek takımda kalmasını istedi. 28 yaşındaki yetenekli futbolcunun önümüzdeki sezon takıma fayda sağlayacağını söyleyen genç teknik adam Bülent Korkmaz, defansta genç oyunculara ihtiyacımız var açıklamasını yaptı. Tarık Çamdal'ın sakatlık dönemini atlattığını ve ilerki dönemlerde daha başarılı olacağını açıklayan teknik adam, önümüzdeki yıl için çok daha güçlü bir kadro kuracağını da sözlerine ekledi.

Tarık Çamdal Kimdir?

Tarık Çamdal 1991 yılı doğumlu ve 1.76 cm boyundadır. Almanya kökenli olan ve defans mevkiinde oynayan futbolcu 2011 yılında Eskişehirspor'a transfer olmuştur. 2014 yılında Galatasaray kulübüne transfer olan Tarık Çamdal bu imza karşılığında 4.75 milyon Euro almıştır. Galatasaray tam anlamıyla verim alamadığı futbolcuyu Eskişehirspor'a aynı yıl kiralık olarak göndermiştir. 2017 yılında tekrar Galatasaray'a dönen Tarık Çamdal'ın istikrarsız futbolu Galatasaray yönetimini rahatsız etmiş ve geçtiğimiz sezon devre arasında Antalyaspor'a bedelsiz olarak kiralanmıştır.