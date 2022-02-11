Tersan Tersanesi Yılın İlk Teslimatı Olan Polar Bay’ Teslim Etti

Tersan Tersanesi tarafından Polar LTD için inşa edilen olta tipi fabrika balıkçı gemisi Polar Bay teslim edildi. Polar Bay Tersan Tersanesi tarafından bu yıl teslim edilen ilk gemi oldu. İspanya’ya uğurlanan Polar Bay adlı fabrika balıkçı gemisi Marinteknikk tarafından tasarlandı.

60 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğindeki Longliner Fabrikası Balıkçı gemisi Polar Bay, olta balıkçılığı kabiliyetlerinin yanı sıra, zorlu hava koşullarında balık avlanma işlemine devam edebileceği bir “moonpool” sistemi ve gelişmiş balık işleme tesisi ile donatıldı.

Olta tipi fabrika balıkçı gemisi Polar Bay adlı gemi, derin okyanus balığı türlerini avlamak üzere tasarlandı.

GEMİ TİPİ: LONGLINER FACTORY FISHING VESSEL

ARMATÖR: POLAR LTD. / İSPANYA

TASARIMCI: MARINTEKNIKK / NORVEÇ

TAM UZUNLUK (M) : 60.5

EN (M): 13

KLAS: DNV-GL, +1A1, E0, Fishing Vessel, Ice C.