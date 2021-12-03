TMMOB Gemi Mühendisleri Odası'ndan 67. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutlaması
TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nın 67. Kuruluş yıl dönümünün kutlanacağı “Oda Gecesinde” Gemi inşa sektörünün tüm paydaşları, Gemi inşa sektörü birlik, dernek ve odalarının temsilcileri, Gemi Mühendisleri Odası üyeleri ve değerli aileleri bir araya gelecek
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11 Aralık 2021 tarihinde Titanic Businnes Kartal Otel’de düzenlenecek olan “Oda Gecesi”, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Salih BOSTANCI’nın açılış konuşması ile başlayacak. Geceye destek veren sponsor firma yetkililerine ve meslekte 60., 50., 40. ve 25. yıllarını dolduran üyelerine plaket takdim edilecek. Ardından geceye katılan protokol davetlilerinin konuşmalarına yer verilecek.
Canlı müzik ile devam edecek gecede geleneksel piyango çekilişinde kazananlara hediyeleri takdim edilecek ve gece sona erecek.
Vira Haber
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