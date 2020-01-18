TMMOB genel merkezi açıldı

Denizcilik sektörünün öncü kurumlarından olan TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası kuruluşunun 60. yılında seminer, eğitim ve çalıştayların adresi olacak genel merkezine kavuştu. Açılış yoğun bir katılımla gerçekleşti. Açılışın ardından konuşma ve sunumlar gerçekleştirildi.

“Her türlü engeli aşabiliriz”

TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası kuruluşunun 60. yılında böyle bir binaya sahip olmanın son derece memnuniyet verici olduğunu ifade eden Fahrettin Küçükşahin, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi durumunda her türlü engelin aşılabileceğini vurguladı. Bu binanın alınmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Küçükşahin, “Başkan olmak çok zor. Başkan başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” ifadesini kullandı.

“Yeni merkezimiz gurur kaynağı”

TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Başkanı Feramuz Aşkın, “Bugün bizim için bir gurur kaynağı. Kendi yerimize taşındık, kendi mülkümüzü aldık. Kabataş’taki yerimizi bundan yaklaşık 4 yıl önce satmıştık. O zaman daha büyük 300-400 metrekare bir yer alacağımızı söylemiştim ve bunu başarmış olmak bizim için son derece önemli.

3 büyük AB projesi geliyor

Odamızın böyle bir yere kavuşması sadece bizler adına değil denizcilik sektörü adına da bir şans. Burada çok önemli işlere imza atacağız. Bilimsel çalışmalar yapacağız. Kongreler, çalıştaylar düzenleyeceğiz. Denizcilik eğitimi veren DEDEK (Deniz Eğitim Konseyi)’in 17.’sini bu odamızda yapacağız. Bizim odamızın çok geliri yok. Gelirimizin ana kalemleri kendi yaptığımız işler ve üyelerimizin aidatlarından oluşuyor. Şu anda 3 büyük AB projesi gerçekleştiriyoruz. Burada, bu etkinliği yapmamızda bize sponsor olan, yardım eden kuruluşlara da teşekkür ederim.

“Yeni merkezimiz herkesin mekanı”

‘Mesleğimizin gelişmesi için çalışıyoruz’ diyen Emin Koraman, “Bu mekan sadece bizim değil, halkımızın, ülkemizin mekanıdır. Ülke denizciliğinin gelişmesine katkı sunacağız. İnanıyorum ki burada yapılacak çalışmalar sektörümüze ışık olacaktır. Bu oda TMMOB’a yapılan saldırılara da bir cevaptır. Mesleki belgelendirmeler ticarileşiyor. Bizim gelirimiz kısıtlanıyor. Dayanışma, birlik beraberlik ruhuyla hareket edersek kimse önümüzde duramaz” dedi.

Vira Haber