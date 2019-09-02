Türk Boğazları artık HAVELSA’a emanet

Türk Boğazları’ndaki gemi trafiğinin kontrolü için kullanılan yabancı yazılımın daha gelişmiş versiyonu HAVELSAN tarafından üretildi. İlk tesri başarıyla geçem sistem, 2019 sonu itibarıyla kullanılmaya başlanacak.

Ocak 2018’de başlamış olan Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Milli Yazılımı’nın devreye girmesi için geri sayım başladı. Sistem, ilk testi başarıyla atlattı.

İstanbul Boğazı’nı kontrol edecek sistem 2019 sonunda kullanılmaya başlanacak. Bu sayede İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nın tüm kontrolü Türkiye’de olacak. Akşam'ın haberine göre, sistem sayesinde Boğazlar’dan Türkiye’ye giren ya da Türkiye’den çıkan göçmen gemi ve botları, tehlikeli kargolar, organize suç ve kaçakçılık ile yasadışı balıkçılık faaliyetleri anında tespit edilecek.

HAVELSAN’ın Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Milli Yazılımı, ASELSAN tarafından üretilen Radar, Elektro-optik ve Radyo Yön Bulucu Sistemleri ayrıca Otomatik Tanıma Sistemi, VHF Telsiz Haberleşme Sistemi, Meteoroloji Sistemi, İzleme-Güvenlik Sistemi ilk testlerden tam not aldı. Sistem 2019 sonu itibarıyla kullanılmaya başlanacak.

Vira Haber