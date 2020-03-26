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  3. Türk Denizcilerden Mesaj Var: #evdekal
Türk Denizcilerden Mesaj Var: #evdekal

Türk Denizcilerden Mesaj Var: #evdekal

Türk denizcilerden koronavirüs mücadelesi için destek mesajı var.

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Dünyada hızla yayılan ve Türkiye’de de gün geçtikçe etkileri artmaya devam eden koronavirüse karşı Türk denizcileri de destek amaçlı gemilerden mesaj yayınladı.

Türk denizciler bayrak açarak geminin üzerine “Biz Sizin İçin Evdeyiz, Siz De Bizim İçin Evde Kalın” yazdılar.

Vira Haber

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