Türk firma, Rusya’ya 2.2 milyar liraya 2 buzkıran gemisi yapacak

Moskova ile Ankara arasında siyasi gerilim son birkaç aydır azalmış görünüyor. Önce Rusya, durdurduğu Türkiye uçuşları kaldırarak Rus turistlerin Türkiye’ye gelmesine izin verdi. Ardından aşı üretimi için adım atıldı. Son olarak da Türkiye’nin güney kesiminde çıkan orman yangınlarında Rusya’dan kiralanan uçak ve helikopterlerinin kullanılması Ankara-Moskova hattında hareketliliğe sebep oldu.

Siyasi anlamda yaşanan bu gelişmelerle birlikte ekonomik olarak soğukluğun azaltılması için de bazı adımlar da atılmış durumda. Temmuz ayının sonunda Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Ajansı (Rosmorreçflot) tarafından ihalesi yapılan, Kuzey Deniz Rotası’nda kullanılacak 18 MW kapasiteli, buz sınıfı Icebreaker 7 adlı kurtarma gemisinin inşasını Yalova’daki Sefine Denizcilik Tersanecilik ve Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin 13.3 milyar rublelik (1 milyar 546 milyon TL) teklifle kazandığı açıklandı.

Nükleer denizaltılar için liman yapacak

Türk firması Kuzey Star şirketi daha önce de iki önemli projeye imza atmıştı. Akkuyu’daki nükleer santralini yapan Rusya’nın en büyük enerji kurumlarından Rosatom bünyesindeki Atomflot şirketi ile İstanbul merkezli Kuzey Star Tersanesi, Rus tarafının nükleer buzkıran denizaltıları ve gemilerinin havuzlanması, tamiri ve bakımları için kullanılacak liman-havuz projesinin inşa edilmesini öngören anlaşmayı imzalamıştı.

65 milyon dolarlık anlaşma ile projenin 3 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. 220 metre uzunluğunda, 48 metre genişliğinde tasarlanan yüzer liman, yaklaşık 30 ton yük kaldırma kapasitesine sahip olacak. Türk firmanın yer aldığı diğer anlaşma ise 2018 yılında imzalandı. Bu anlaşma ile Kuzey Star Tersanesi, Rosmorport'un siparişi üzerine LNG tahrikli 2 Ro-Ro gemisi inşa etmeye başlamıştı.

Kaynak: Kerim Ülker - Dünya