Türk gemi adamlarının istihdamı artacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 32 farklı 'gemi adamları yetiştirme kurs programı' hazırlayarak uygulamaya başladı. Yeni programlarla birlikte Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki nitelikli Türkiyeli gemi adamı istihdamının artırılması hedefleniyor. Buna göre, gemi adamları yetiştirme eğitimleri, mevzuat hükümleri çerçevesinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki iş birliği çerçevesinde yürütülüyor.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü koordinesinde hazırlanan ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayladığı 'gemi adamları kursları', alandaki teknolojik gelişmeler ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda programları güncellenerek, yeni programlar eklenerek ve sayısı artırılarak devreye alındı. Bu kapsamda, 2010 yılında yenilenen Gemiadamlarının Eğitimi, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme (STWC-78) hükümleri de dikkate alınarak Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ve Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü iş birliği ile 32 farklı 'gemi adamları yetiştirme kurs programı' hazırlandı.

Programlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya koyuldu. İlk kez uygulamaya giren bu programlar ile gemi adamları yetiştirme kurslarında verilen eğitimlerin Avrupa Birliği standartlarına çıkarılması sağlandı ve bu alanda verilecek eğitimlerin nitelikleri önemli ölçüde artırıldı.

Eğitimlerin uluslararası geçerliliği olacak

Ayrıca, Türkiye'de verilen gemi adamları yetiştirme eğitimlerinin değişen STWC-78'e uygun olarak verilmesi ve alınacak belgelerin uluslararası geçerliliğe sahip olması da temin edilecek. Uygulamaya giren yeni kurs programlarıyla birlikte Türkiye'deki nitelikli gemi adamı istihdamı artarken yabancı ülkelerdeki Türkiyeli gemi adamları istihdamının da artması öngörülüyor.

Vira Haber