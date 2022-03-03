Türk Kaptan: Limana Bombalar Düşüyor!

Rusya'nın Ukrayna’ya düzenlediği harekatın savaşa dönüşmesi üzerine 22 Türk gemisi Karadeniz’deki çeşitli limanlarda mahsur kaldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, 22 Türk gemisinde toplam 271 Türk mürettebatın görev yaptığını bildirdi. Ukrayna’nın Berdyansk limanında mahsur kalan Türk gemisi M/V Fırat’ın kaptanı Saim Yazgan, karşı karşıya kaldıkları tehdidi Milliyet aracılığıyla duyurdu.

21 Şubat günü Kerç Boğazı’nı geçerek Azak Denizi’ne Rus otoritelerin izniyle giren 106 metre boyundaki gemi İtalya'ya götürmek üzere ambarlarına buğday yüklerken, Rusya'nın harekatı başlamıştı. 22 Şubat gecesinden itibaren limandan çıkışı yasaklanan M/V Fırat’ın kaptanı 8 gündür mahsur kaldıkları limanda hemen her gün hava bombardımanı yaşadıklarını ve tehlikenin her gün büyüdüğünü belirterek yardım istedi.

Kaptan Saim Yazgan, “Çok yakınımıza bombalar düşüyor. Her gün bombardıman oluyor ama bazıları gemimize 100-200 metre mesafede gerçekleşiyor. Limandan çıkamadığımız için tedirgin ve korku içindeyiz. 16 Türk, 3 Gürcü toplam 19 mürettebat mahsur kaldık. Geceleri limandaki sığınakta gündüz gemide kalıyoruz. Durumumuzu Türk yetkililere ve Dışişleri Bakanlığı’na bildirdik. Bir an önce limandan ayrılmak istiyoruz. Limanda 5 gemi var. Mürettebat korku içinde ve ölüm tehlikesi geçiriyoruz” dedi.

‘Denizi mayınladılar’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin, gemi acentaları ve sahiplerine “Türk gemileri için Rusya’nın Karadeniz’deki Arama Kurtarma Merkezi MRCC Novorossiysk ile telefon iletişimi kurulmaya çalışıldığı ama başarılı olunmadığı, Ukrayna’daki bütün ticari limanlara Ukrayna ordusunca güvenlik amacıyla el konulduğunu, tüm limanlara girişin ve çıkışın yasaklandığını, limanlarda yükleme ve boşaltma yapılmadığını, liman çıkışına ve girişine denizden yaklaşılamadığını, bazı bölgelerin denizden mayınladığı öğrenildi” mesajı gönderildi.



Kaynak: Milliyet