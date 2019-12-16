Denizcilik tarihinin en önemli mihenk noktalarından birini oluşturacak IMO 2020 kriterlerinin yürürlüğe girmesine sayılı günler kala lider Petrol Ofisi, PO Marine ile sektörüne yine öncülük yapmaya devam ediyor.

Hazırlıklarını aylar öncesinde tamamlayarak Türkiye’deki ilk VLSF ikmalini gerçekleştiren Petrol Ofisi, bu kritik süreçte armatörlere çok önemli avantaj sağlayan Denizcilik Yakıtları Kalite ve Miktar Güvence Sistemi’ni de dünyada bir ilk olarak hayata geçirdi.

Petrol Ofisi Ticari ve Endüstriyel Satışlar Direktörü Ulvi Kılıç ile Deniz Satışları Müdürü Celal Ersan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda IMO 2020 sürecinin yanı sıra Türkiye denizcilik yakıtları pazarındaki gelişmeler ele alınacak.

Denizcilik Basın Sohbet Toplantısı

Tarih: 24 Aralık 2019, Salı

Saat: 12.30

Yer: Galliard Brasserie & Lounge

Adres: Emaar Square Mall – Ünalan Mah. Libadiye Cd. No:81, Üsküdar / İstanbul

Vira Haber