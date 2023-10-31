TÜRKİYE İSMİ VERİLEN DÜNYANIN EN BÜYÜK GEMİSİNE ÖZEL KARŞILAMA

DÜNYANIN EN BÜYÜK KONTEYNER GEMİSİNE TÜRKİYE İSMİ VERİLDİ

Çin'de inşa ettirilen, dünyanın en büyük 12 konteyner gemisinden biri olan ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle 'MSC Türkiye' adı verilen gemi, Tekirdağ Asyaport Limanı'na yanaştı. MSC'nin İtalyan sahipleri Aponte ailesinin Çin'de inşa ettirdiği MSC Türkiye, 4 futbol sahası büyüklüğünde, 25 katlı apartman yüksekliğinde, 24 bin 346 konteyner taşıma kapasitesine sahip gemi Tekirdağ'da törenle karşılandı.

YOĞUN KATILIMLA KARŞILAMA TÖRENİ YAPILDI

Törene eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakan Yardımcıları Durmuş Ünüvar, DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, meclis başkanı Başaran Bayrak ve DTO Yönetim Kurulu üyeleri Enver İskurt, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, MSC Yönetim Kurulu Başkanı Diego Aponte, eşi Ela Soyuer Aponte, Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer ve iş insanları katıldı.

Liman içerisinde yapılan törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Türkiye ekonomisinin 2022 yılında yüzde 5.6 oranında büyüdüğünü söyledi. Küresel ekonominin dünya genelinde 2023 yılında yüzde 2.9 gelecek yıl ise yüzde 3.1 büyümesinin beklendiğini belirten Ünüvar, şunları söyledi: "Bizde bu büyümeye paralel olarak 2023 yılı sonunda yüzde 4.4, 2024 yılında yüzde 4 oranında büyüme beklenmektedir. 906 milyar dolar gayrı safi yurt içi hasıla ile de dünya ekonomisinde 19'uncu sırada yer almaktayız. Bilindiği üzere dünyada taşımacılığın hacim bazında yüzde 84'ü ülkemizde ise yüzde 86'sı deniz yoluyla yapılmaktadır. Deniz taşımacılığından aldığımız payın en önemli göstergeleri de liman tesislerimiz. Geçen yıl dünyada 860 milyon TEU konteyner elleçlendi ve küresel konteyner hacminin 2024 yılında yüzde 3 ya da 4 arasında büyüyeceği tahmin edildi. 2022 yılında ülkemizin 217 liman tesisinde bir önceki yıla göre yüzde 3.1 artışla, 543 milyon ton yük elleçlenirken, konteyner elleçlemesi de 12.4 milyon TEU olarak gerçekleşti. 4 limanımız dünyada ilk 100 liman arasına girdi. Yine deniz yolu taşımacılığında nalbur değeri 2022 yılında 388 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Ülkemizde ise 10.8 milyar dolar, pazar hacmi yüzde 6.7. Biz Türkiye'yi bölgesel ve küresel düzeyde öncü bir ülke haline getirmek için çalışıyoruz. Bu konuda önemli gelişmeler kaydettik" dedi.

Gemi inşa ve yan sanayinde de önemli gelişmeler kaydedildiğini söyleyen Ünüvar, "85 tersane ile tersanelerimiz gemi siparişinde 7'inci, gemi tonajına göre ise 11'inci pozisyonda. Bu yıl ülkemiz 1,5 milyar dolarlık gemi ve yat ihracatı gerçekleştirdi. 138 bin gemi insanımız mevcut. 1 milyonu aşkında amatör denizcimiz mevcut. 103 denizcilik eğitim kurumu ile nitelikli personel yetiştiriyoruz. Gemi insanlarımızın da istihdamına yönelik 37 ülkeyle imzalanmış anlaşmamız var. Dünya sıralamasında iki basamak yükselerek dünyanın 12'inci büyük filosuna sahibiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından geminin gelişi için kurdele kesildi. Protokol üyeleri römork eşliğinde MSC Türkiye'nin etrafında gezdi.

MSC TÜRKİYE, 400 metre uzunluğu ve 61,3 metre genişliğiyle, kendi sınıfında dünyanın en büyük konteyner gemisi olma özelliğini taşıyor. Paris'teki Eiffel Kulesi'nden yaklaşık 100 metre daha uzun olan MSC TÜRKİYE, 8.4 milyon güneş panelini, yaklaşık 50.000 otomobili, 3.1 milyon çamaşır makinesini veya 403 milyon çift ayakkabıyı tek bir seferde taşıyabilme kapasitesine sahip. Dört futbol sahası büyüklüğündeki bu dev gemi,

SÜRDÜRÜLEBİLİR HEDEFLER GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

MSC, sürdürülebilir hedeflerine odaklanan yeni nesil gemilerde enerji verimliliği ve çevre dostu teknolojiye önem veriyor. MSC TÜRKİYE de bu sürdürülebilirliğe katkıda bulunan bir gemi olarak öne çıkıyor. MSC TÜRKİYE'nin de içinde bulunduğu Celestino Maresca sınıfı olarak adlandırılan dünyanın en büyük konteyner gemileri, taşınan konteyner başına en düşük karbon ayak izine sahip ve yasal düzenlemelere kıyasla taşıma başına yayılan CO2 seviyesinde yaklaşık %15 daha verimli. Çevreye duyarlı yenilikçi teknolojilerin benimsendiği gemilerle MSC, doğal kaynakları koruma ve çevresel etkileri azaltma konusunda sektöründe üstlendiği bu önemli rolü sürdürmeye devam ediyor.

MSC TÜRKİYE'nin ilk uğrak töreni, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutlamak ve Türkiye'nin deniz ticaretindeki büyüklüğünü simgelemek amacıyla unutulmaz bir etkinlik haline geldi. MSC TÜRKİYE, Türkiye'nin denizcilik sektöründeki uluslararası önemini bir kez daha vurguluyor.