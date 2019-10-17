Türkiye ve ABD Suriye'de ateşkes için anlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüştü. Bir saat 40 dakika süren görüşmelerin ardından da heyetlerarası görüşmeye geçildi. 2 saat 40 süren o görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen Pence, '' Ateşkes olacak, YPG güvenli bölgeden çekilecek'' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabulü sona erdi. Erdoğan ve Pence'in başkanlık ettiği heyetler arası görüşme de sona erdi. İki toplantı 4 saat 20 dakika sürdü. ABD ile Türkiye arasındaki heyetler arası görüşme sonrası ilk açıklama ABD Başkan yardımcısı Mike Pence'de geldi. Pence Suriye'de ateşkese karar verildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de görüşen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, iki ülkenin Suriye'de ateşkes için anlaştığını duyurdu. Pence, söz konusu ateşkes anlaşmasıyla birlikte ABD'nin Türkiye'ye yeni bir yaptırım uygulamayacağını duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile ilgili alınan yeni kararları aktaran Pence, şunları söyledi:

"Bir hafta önce Türk güçleri Suriye'ye girdi. Bugün gururla belirtmeliyim ki, Başkan Trump'ın güçlü liderliği sayesinde, Erdoğan ile olan ve Türkiye ile olan güçlü ilişkileri sayesinde Türkiye ve ABD Suriye'de ateşkes için anlaşmıştır. Türkiye Barış Pınarı Harekatı'na ara verecektir. Harekata 120 saat ara verilecek ve bu süre içinde ABD, YPG'nin güvenli bölgeden çıkmasını sağlayacaktır."

'TÜRKİYE KOBANİ'YE BİR OPERASYONDA BULUNMAMAYI KABUL ETTİ'

Pence şöyle devam etti: "Türkiye, Kobani’ye yönelik herhangi bir operasyonda bulunmamayı kabul etmiştir. Güvenli bölge sorunun barışçıl bir şekilde çözülmesi için adımlar atılması konusunda anlaşılmıştır. Ateşkes anlaşmasına ek olarak IŞİD’in Suriye’nin kuzeyinde tamamen yok edilmesi konusunda fikir birliğine varılmıştır. Güvenli bölgeye insanların yeniden yerleştirilmesi konusunda fikir birliğine varılmıştır. Dini ve etnik azınlıkların görüşülmesi konusunda fikir birliğine varılmıştır."

'YENİ BİR YAPTIRIM UYGULANMAYACAK'

Pence, söz konusu ateşkesle birlikte ABD'nin Türkiye'ye yeni bir yaptırım uygulamayacağını da açıkladı. Pence, "Daimi bir ateşkes gerçekleştiğinde Trump, ekonomik yaptırımların da kaldırılması konusunda anlaştı" ifadesini kullandı.

Açıklaması sırasında Erdoğan'a teşekkür eden Pence, "Erdoğan’ın böylesi bir ateşkes için adım atmış olması ve barışçıl bir çözüme yaklaşmış olması konusunda müteşekkiriz. Başkan Erdoğan’a insanların hayatını kurtarmak konusunda fikir birliğine varmış olduğumuz için müteşekkiriz" diye konuştu.

ÇAVUŞOĞLU: ATEŞKES DEĞİL ARA VERDİK

Pence'nin açıklamalarının ardından kameraları karşısına çıkan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile gerçekleşen görüşmelerin ardından açıklamada 'Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık. PKK/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir.İstediklerimizi aldık'' dedi ve YPG’nin ağır silahlarının toplanacağını ve mevzilerinin imha edileceğini söyledi.

Çavuşoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle; ABD tarafı Türkiye'nin müşru güvenlik çıkarlarının korunması bakımından kabul etti. Buranın kontrolünün Türkiye askerleri korunması tarafından anlaştı.

Diğer taraftan YPG'nin ağır silahlarının toplanması mevzilerinin yıklaması konsunda mutabık kaldık.

Siyasi sürece bağlılığımızı da bir kez daha teyit ettik. Görüşmede NATO müttefiki olarak da kayıda geçirdik. Ara vereceğiz. Bu bir ateşkes değildir. Ateşkes ancak 2 meşru taraf arasında yapılır. Biz zaten teröristlerin güvenli bölgeden çıkması için ara veriyoruz. Terör örgütünün buradan çıkması sağlandığında biz operasyonu durduracağız. Biz operasyona ara verdiğimizde ABD yaptırımları durduracaktır. Bu 120 saatlik süre içinde biz harekatımızı durduracağız ve yaptırımlar duracaktır. Türkiye DEAŞ'a bugüne kadar kararlı bir mücadele vermiştir. Ve ABD'li muhattaplarımıza bir terör örgütüne mücadeleye başka bir terör örgütüne ihtiyaç yoktur diye söylemiştir.

TRUMP'TAN TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Pence başkanlığında gerçekleştirilen heyetler arası görüşmesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump'tan mesaj geldi.

Twitter'dan paylaşım yapan Trump, "'Türkiye'den harika haberler" diye başladığı mesajına şu şekilde devam etti:

'Türkiye'den harika haberler geldi. Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürler. Milyonlarca hayat kurtarıldı"

Vira Haber