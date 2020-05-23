"Türkiye'de Deniz Turizmi ve Yakın Gelecek Öngörüleri" Konferansı Vira Haber'de Gerçekleşti

Sektörün önde gelen isimlerinin katıldığı ve 2 oturum şeklinde gerçekleşen konferans, @virahabercom Instagram hesabı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

22 Mayıs Cuma günü saat 21.00'da başlayan konferansın açılış konuşmasını usta Gazeteci Vira Haber Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Şen yaptı.

İlk oturum saat 21.00'da, ikinci oturum saat 22.00'da başladı. İlk oturum Ata Offshore Services & Yatching Genel Müdürü Kaptan Ali Burçin Eke'nin, ikinci oturum Usta Gazeteci Çetin Ünsalan'ın moderatörlüğünde gerçekleşti.

İlk oturumda konuşmacılar; TYBA Başkanı Şeref Sevi / SOFI YACHT CHARTER - BROKER Barış Semiz, Vira Denizcilik Okulu'ndan Ramazan Çepel oldu.

İkinci oturumda ise konuşmacılar; Türk P&I Genel Müdürü Ufuk Teker ve D Marin Türkiye Operasyon Direktörü Onur Ugan oldu.

Uzman katılımcılar, Türkiye'de deniz turizmini ve yakın gelecek öngörülerini masaya yatırdılar.

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