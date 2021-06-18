UZMAR, KOC ALZOUR'u Kuveyt'e Teslim Etti

Uzmar Tersanesi, Kuwait Petroleum Corporation (KPC) iştiraki Kuwait Oil Company (KOC) tarafından sipariş edilen yeni bir yağ ve yakıt toplama gemisi (Oil Recovery Vessel (ORV) inşasını tamamladı.

KOC Al Zour olarak adlandırılan römorkör, Robert Allan Ltd (RAL) tarafından, şirketin mevcut ASD açık deniz römorkör tasarımlarından türetilen yeni bir serinin ilki olarak geliştirildi. Eylül 2019'da başlayan geminin inşası 2021'in başlarında tamamlandı.

Kendi türünde Türkiye'de inşa edilen en büyük gemi

Kendi türünde Türkiye'de inşa edilecen en büyük gemi olan KOC Al Zour, Lloyd's Register klas standartlarına göre teçhiz edilecek şekilde tasarlandı. Gemi uluslararası sularda ve Kuveyt'in münhasır ekonomik bölgesindeki Basra Körfezi'nde alan gözetimi, açık denizde yangınla mücadele, lojistik tedarik görevleri, itme ve çekme hizmetleri, açık deniz destek hizmetleri, arama ve kurtarma ve bunun gibi diğer ilgili faaliyetleri içeren görevleri yerine getirmek üzere tasarlandı.

750 metreküpe kadar petrol depolayabiliyor!

Dinamik konumlandırma kabiliyetine sahip olan gemi KPC'nin Basra Körfezi yakınlarındaki petrol rafinerisi faaliyetlerini desteklemek üzere geri kazanılan petrolün mavnalara ve/veya kıyı tesislerine geri kazanımı, depolanması ve aktarılmasını gerçekleştirecek donanıma sahip. Aynı zamanda kapsamlı petrol sızıntısı müdahale ekipmanı ile donatılan gemi 750 metreküpe kadar geri kazanılan petrolü depolamak için özel bir tanka ve deniz temizliği için özel olarak tasarlanmış ileri teknoloji ekipmanlara sahip.

60 metre uzunluğu ile dikkat çekiyor!

KOC Al Zour olarak adlandırılan 1.803 gros tonluk geminin uzunluğu 60 metre, eni 14 metre olmakla birlikte her biri 1.620 kW güç üreten iki Yanmar ana dizel motoru ile maksimum 13 knot hıza çıkabildiği ve 30 ton çeki gücüne sahip olduğu teknik detaylar arasında. Ayrıca gemi 20 kişiden oluşan bir mürettebat ekibini kolayca barındırabilmekte.

Rampage 6000’in özellikleri

Uzunluk : 60 metre

Genişlik : 14.0 metre

Draft : 4.7 metre

Motor Gücü : 2 x 1620 kW

Çekiş gücü : 30 ton

Hızı : 13 Knots

Geminin sahip olduğu klaslar; Lloyd’s Register ✠100 A1 Oil Recovery, Offshore Supply Ship, Fire – Fighting Ship 1 (2400 m³/h) with water spray, DP (AM), ✠LMC, UMS

Vira Haber