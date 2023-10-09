Van Gölü'nden 1 Milyon 365 Bin Metreküp Dip Çamuru ve Balçık Çıkarıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı" kapsamında gölün kirlilikten kurtarılması ve gelecek nesillere daha temiz bırakılması amacıyla başlatılan proje devam ediyor.

Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi sahilinde başlatılan projenin birinci etabında dip çamuru ve balçık temizliğini tamamlayan ekipler, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve 15 Temmuz Parkı arasındaki 2. etap ile İpekyolu ilçesi Yaşar Kemal Parkı sahil kısmındaki 3. etapta çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda bugüne kadar 1 milyon 365 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizlendi.

Proje kapsamında 14 kilometrelik sahil bandından 2 milyon 700 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarılması hedefleniyor.

Vira Haber