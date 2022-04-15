Yaf Diesel Teknede İftar Yemeği Düzenledi
Denizcilik sektöründe uzun yıllara dayanan bir tecrübeyle hizmet veren Yaf Diesel, teknede geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeği ile sektör paydaşlarını bir araya getirdi.
İstanbul Boğazıʹnda ˮBeyaz Martıˮ isimli teknede 15 Nisan Salı günü düzenlenen iftar yemeğine; İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, İMEAK DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, TÜRDEF Yönetim Kurulu Başkanı Arif Bostan, TİM Başkan Vekili Başaran Bayrak, Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, Gemi Makine Mühendisleri Başkanı Feramuz Aşkın, KOSDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Çendik, İMEAK DTO Hesapları İnceleme Komisyonu Başkan Yardımcısı Adem Kocadağ ve denizcilik sektörü temsilcileri bir araya geldi.
Yaf Diesel firması Genel Müdürü Yusuf Kanıcı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar yemeğinde davetliler Beyaz Martı isimli tekne ile İstanbul Boğazı’nın etkileyici güzelliğinde hoş sohbet gerçekleştirdi.
İftar yemeğinde fasıl ekibi ve semazen gösterisi de büyük beğeni topladı.
Vira Haber
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