Yasin Kalafatoğlu’na Doğuş Oto’dan Başarı Ödülü

İş Adamı, Doğuş & Avenue Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TDMMB) Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz ve Deniz Ticareti Komisyon Başkanı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurumu (DEİK) Üyesi Yasin Kalafatoğlu Doğuş Holding’e bağlı Doğuş Oto tarafından Scania Performans Ödülü’ne laik görüldü.

Şu anda Scaina ile yola devam eden Yasin Kalafatoğlu ödül töreninde sözlerine; “Öncelikle bu ödülü bana laik gören Yönetim Kurulu Başkanım Emir Ali Bilaloğlu Beyefendiye ve Doğuş Holding Ailemize sonsuz şükranlarımı arz ederim” diyerek başladı. Yasin Kalafatoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Böyle büyük bir aile ile birlikte olmaktan onur ve kıvanç duyarım. Doğuş Grubu çok bir büyük grup olup birçok iş dalında başarıdan başarıya koşmaktadır. Kurumsallığından hiç bir ödün vermemektedir ve bir dünya markası olma hedefinde çok hızlı ilerlemektedir. Özellikle Galataport Limanı’nın açılması sayesinde kruvaziyer gemilerin gelmesi ile turizm yönünde ülkemize çok ciddi bir turist akını olacak ve bu ülkemize ciddi kalkınma sağlayacaktır. Bu projenin ortağı olması ile Doğuş Grubu’nun çok ciddi olarak ülke ekonomisine katkı sağlayacak olmasından dolayı Doğuş Grubu olarak mutluluk yaşanmaktadır. Aynı şekilde Doğuş İnşaat da, yurt dışından almış olduğu projelerle kendisini bir dünya markası olarak göstermektedir. Doğuş Grubu çok hızlı ivme kazanması ile yoluna çok hızlı devam edecektir. Son olarak önce Doğuş Grubu’nun, sonra da tüm halkımızın Ramazan Bayramını tebrik eder, nice mutlu bayramlar geçirmenizi dilerim.