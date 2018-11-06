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Yeşil deniz kaplumbağalarının ana vatanı

Yeşil deniz kaplumbağalarının ana vatanı

Kızıldeniz'in batı sahilinde yer alan eskinin balıkçı kasabası günümüzde ise gitgide büyüyen Marsa Alem kenti, sualtının ışıltılı dünyasıyla her yıl çok sayıda turisti bölgeye çekiyor.

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Marsa Alem'e gelen sualtı tutkunlarını karşılayanlar arasında dünya denizlerindeki 7 deniz kaplumbağası türünden biri olan yeşil deniz kaplumbağaları da (Chelonia mydas) bulunuyor.

Sıcaklığı 20°C üzerindeki tüm denizlerde görülen bu tür, 80-130 cm karapas uzunluğu ve ortalama 146-160 kg ağırlığa sahip.

Yumurtlama zamanı karaya çıkan ve yaklaşık 100 (maksimum 200) kadar yumurtayı kazdığı 30-60 cmlik çukura bırakan yeşil deniz kaplumbağalarının ortalama 4.5 cm çapındaki yumurtalarındaki yavrular 48-76 gün içerisinde dünyaya merhaba diyor.

Eti lezzetli olduğundan bir dönem besin olarak tüketilen ve bu yüzden nesli tehlikeye giren bu türün popülasyonu koruma altına alınarak arttırılmaya çalışılıyor.

Yeşil deniz kaplumbağası nüfusunun yüzde 50’den fazlası Türkiye’de bulunuyor. Bu sebeple Türkiye, türün Akdeniz Havzası’ndaki en önemli yuvalama alanlarından biri niteliğinde.

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Vira Haber

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