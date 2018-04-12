YSK, Bodrum DTO'da Orhan Dinç dedi

İMEAK Deniz Ticaret Odasının Bodrum Şubesinde 2 Nisan'da yapılan seçimlerde 'BeyazListe' ile Gündüz Nalbantoğlu ve 'Mavi Liste' ile Hepimizin Odası Hareketi’nden Orhan Dinç yarışmış, seçimlerde ipi göğüsleyen taraf Orhan Dinç olmuştu.

Ancak Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şubesi seçimleri, oy kullanma işleminde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Muğla İl Seçim Kurulu tarafından iptal edilmişti.

İl Seçim Kurulu seçimin iptali ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Seçimlerde oy kullanma sistemimiz 'gizli oy-açık tasnif' ilkesine dayanır. Bu da ancak seçim kabinlerine konulacak oy pusulalarının, seçmenin tercih edeceği adaya ait pusulayı, zarfa koyup sandık kurulu görevlileri nezaretinde oy sandığına atılmak üzere olur. Ancak bu seçimde uygulanan şekilde oy kullanacak seçmene, adaylara ait birer oy pusulasının verilmesi, sandığa zarf içinde oy pusulası dışında kalan diğer pusulanın seçmenin yanına alması ve sandığa atılmadığını göstermek suretiyle veya buna zorlanması sebebiyle kime oy kullandığının tespit edilmesi mümkün hale gelmektedir. Bu da seçmenlerin hür iradeleriyle oy kullanmalarını imkansız hale getirmektedir. Gizli oy-açık tasnif ilkesine aykırı bir şekilde oy kullandırılması sebebiyle itiraz eden Arif Yılmaz'ın bu yöndeki itirazının kabul edilmesi gerekirken, aksi görüşle reddine dair verilen Bodrum İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı kararının ve dolayısıyla yapılan seçimin iptaline karar vermek gerekmiştir. Muğla İli Bodrum İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 2 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 10.33 itibarıyla vermiş bulunduğu 2018/23 sayılı kararının ve bunun doğal sonucu olarak yapılan seçimin iptaline, İl Seçim Kurulu Başkanlığımızca oy birliği ile kesin olarak karar verilmiştir."

Vira Haber