Yunanistan'da İki Kargo Gemisi Çatıştı

Yunan basınındaki haberlerde kazanın Ada'nın 13 deniz mili batısında meydana geldiği belirtildi.

Birinde 21, diğerinde 22 kişilik mürettebatın bulunduğu kargo gemilerinde ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedilen haberlerde, kazanın nedeninin araştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Vira Haber