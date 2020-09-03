Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Türk Denizcilik Eğitimine Büyük Katkı

Vira Haber Özel

Denizcilik sektörüne kalifiye eleman yetiştirme konusunda bir marka olan Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğretmenleri, 9.sınıf öğrencileri için 'Temel Denizcilik Atölyesi' ve 'yüzme' adlı ders kitaplarını hazırladı.

Değişen eğitim sistemiyle birlikte , denizcilik lisesi öğrencileri, meslek derslerini okula başlar başlamaz, almaya başlayacaklar. Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kapsamlı bir ders kitabı hazırlayarak, öğrencilerin Alanlarını daha iyi tanımalarını sağlayacak.

Temel Denizcilik Atölyesi ders kitabı, eski müfredata göre 11. ve 12. sınıfta işlenen bazı konuları da içerisinde barındırıyor. Böylece öğrencilerin donanımlı ve kalifiye bir öğrenim edinmesi amaçlanıyor.

ODEMED'DEN ANLAMLI AÇIKLAMA

Söz konusu kitaplarla ilgili Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunları Derneği (ODEMED) tarafından yazılı bir açıklama geldi.

Açıklama şu şekilde:

Okulumuz öğretmenleri tarafından, denizcilik liselerine yeni başlayan 9. sınıf öğrencileri için Temel Denizcilik Atölyesi Ders Kitabı hazırlanmıştır. Türk Denizcilik Eğitimine yapmış oldukları katkılardan dolayı öğretmenlerimizle gurur duyuyoruz. Bu vesile ile Türkiye genelindeki tüm denizcilik liselerinde okutulacak bu değerli yayına katkıda bulunan tüm öğretmenlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.

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