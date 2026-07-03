10 Türk Teknoloji Girişimi Hollanda Ekosistemiyle Bir Araya Geldi

Program kapsamında girişimler, Hollanda’daki yatırımcılar, kurumsal şirketler ve teknoloji ekosistemi temsilcileriyle bir araya geldi. T.C. Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleşen program kapsamında düzenlenen “Innogate Rotterdam Buluşması” ile iki ülke arasında inovasyon ve teknoloji odaklı mevcut iş birliklerinin pekiştirilmesi ve yeni ortaklıkların geliştirilmesi amaçlandı.

Teknoloji firmalarının global yolculuklarını destekleyen Innogate | Always On programının 2026 yılı rotasına Hollanda’yı da ekleyen İTÜ ARI Teknokent, 10 yenilikçi Türk teknoloji girişimini Hollanda girişimcilik ekosistemiyle bir araya getirdi. Aralarında Beespenser, Blueit, DOSAbio, GullsEye, Lidia Commerce, Mistikist, Vignetim, Weartechclub, Werer Energy, Winfluencer’ın bulunduğu girişimler, program kapsamında Hollanda’nın önde gelen yatırımcıları, kurumsal şirketleri, teknoloji merkezleri ve girişimcilik ekosistemi paydaşlarıyla bir araya gelerek uluslararası iş birlikleri geliştirme, yeni pazarlara açılma ve küresel büyüme stratejilerini güçlendirme fırsatı yakaladı. Rotterdam’ın merkezinde yer alan ve global bir inovasyon merkezi olarak konumlanan CIC Rotterdam’da gerçekleşen program kapsamında, Innogate destekçilerinden biri olan Innovation Quarter iş birliğiyle Türk girişimlerin yerel iş ortakları, yatırımcılar ve potansiyel müşterilerle bir araya gelmesi ve pazar entegrasyonunun hızlandırılması hedefleniyor. Programın diğer destekçileri arasında Helios Ventures, Turks in Tech ve Turkish Dutch Business Platform da yer alıyor.

Program kapsamında Türk teknoloji şirketlerinin Hollanda pazarına girişini ve ölçeklenmesini desteklemek amacıyla, CIC Rotterdam’da “Innogate Rotterdam Buluşması” düzenlendi. T.C. Rotterdam Büyükelçisi Sevgi Kısacık, Rotterdam Ticaret Ataşesi Veysel Parlak ve Dünya Türk İş Konseyi (DTIK) Avrupa Bölgesi Başkanı Turgut Torunoğulları’nın katılım gösterdiği etkinlik, İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Girişimcileri, yatırımcıları, kurumsal şirket temsilcilerini ve teknoloji profesyonellerini aynı platformda buluşturan program, güçlü iş birliklerine ve yeni bağlantılara zemin hazırladı.

“Avrupa’daki etki alanımızı artırmayı amaçlıyoruz”

Etkinlikte konuşan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, bu program ile Türk teknoloji girişimlerinin Hollanda ve genel olarak Avrupa pazarlarındaki büyüme süreçlerini hızlandırmayı hedeflediklerini söyleyerek, “Hollanda ile kurduğumuz bu köprü sayesinde girişimlerin Avrupa’daki görünürlüğünü ve etki alanını artırmayı amaçlıyoruz. Girişimlere yatırımcılarla buluşma, stratejik iş birlikleri geliştirme, yerel pazar dinamiklerini yakından tanıma ve ölçeklenme süreçlerini güçlendirme imkânı sunarken, aynı zamanda Türkiye ile Hollanda arasında inovasyon odaklı yeni ortaklıkların önünü açacağız” dedi.

Innogate Hollanda Keşif Programı kapsamında Entertech Amsterdam ofisi de ziyaret edilerek, teknoparklar arasında kurulan uluslararası iş birlikleri ve güçlü paydaşlıkların Türk startup’larının küresel pazarlardaki büyüme yolculuğuna sunduğu katkılara değinildi. Prof. Dr. Dikbaş tarafından teknoparkların birlikte hareket ederek güç birliği yapmasının öneminin altı çizilirken, Anadolu Teknoloji Ağı’nın birlikte iş yapabilme ve ekosistemi birlikte büyütme noktasındaki değeri vurgulandı.

T.C. Lahey Büyükelçiliği’nde Türk girişimlerine özel resepsiyon

Innogate Hollanda Keşif Haftası kapsamında, T.C. Lahey Büyükelçiliği, Büyükelçi Fatma Ceren Yazgan’ın ev sahipliğinde Türk girişimcilere özel bir resepsiyon düzenlendi. Türk teknoloji girişimlerinin Hollanda pazarına açılma yolculuğunda önemli bir buluşma noktası olan etkinlikte girişimler, geliştirdikleri teknolojileri ve uluslararası büyüme hedeflerini paylaşma fırsatı bulurken, Hollanda iş ve inovasyon ekosistemine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Resepsiyon davetlilerinin girişimlere gösterdiği yakın ilgi ve Türk teknoloji girişimlerinin uluslararası pazarlarda büyümesine yönelik desteği, bu tür programlara verilen önemi bir kez daha ortaya koydu. Rotterdam Başkonsolosu Sevgi Kısacık, Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Lahey Ticaret Müşaviri Ömer İlhan ve Rotterdam Ticaret Ataşesi Veysel Parlak’ın da katılımıyla gerçekleşen resepsiyon, Hollanda’daki üst düzey diplomatik ve ticari temsilcilerimizin Türk girişimcilik ekosistemine verdiği güçlü desteğin somut bir göstergesi oldu.

İşte Innogate | Always On Programı ile Hollanda Pazarına Açılan Yerli Teknoloji Girişimleri:

1. Beespenser: Elektronik devre prototipleme sürecini daha hızlı, ekonomik ve çevre dostu hale getiren yenilikçi cihazlar geliştiriyor.

2. Blueit: Sanayi ve ticari işletmeler için yapay zekâ destekli dijital su yönetimi platformu sunuyor. Su tüketimini izlerken kaçakları tespit ediyor, sürdürülebilirlik raporlamasını kolaylaştırıyor ve su risklerini analiz ediyor.

3. DOSAbio: Bitki sağlığı ve gıda güvenliği alanında moleküler teşhis kitleri geliştiriyor. Virüs, bakteri ve mantarların hızlı ve doğru şekilde tespit edilmesini sağlayan PCR tabanlı çözümler sunuyor.

4. GullsEye: Limanlar ve yük terminalleri için yeni nesil Terminal Operasyon Sistemi geliştiriyor. Operasyon yönetimi, planlama, simülasyon ve yapay zekâ destekli optimizasyon çözümleri sunuyor.

5. Mistikist: Yapay zekâ ve nörobilim teknolojilerini kullanarak ses ve ışık frekanslarıyla stres yönetimi, odaklanma, uyku ve öğrenme performansını destekleyen dijital sağlık platformudur.

6. Lidia Commerce: Şirketlerin dijital satış süreçlerini yönetmesini sağlayan modüler e-ticaret platformları sunuyor. B2C, B2B, saha satışları ve pazar yeri modellerine yönelik çözümler geliştiriyor.

7. Vignetim: Seyahat ve ulaşım hizmetlerini tek platformda birleştiren mobilite ve fintek teknolojisi girişimidir. Dijital otoyol geçişleri, eSIM hizmetleri ve filo yönetimi çözümleri sağlıyor.

8. Werer Energy: Lityum tabanlı enerji depolama sistemleri geliştiriyor ve üretiyor. Konutlardan sanayi tesislerine kadar farklı ölçeklerde enerji depolama ve güç yönetimi çözümleri sunuyor.

9. Winfluencer: Markaların influencer'larla daha verimli iş birlikleri kurmasını sağlayan veri odaklı bir pazarlama platformudur. Influencer pazarlamasını ölçülebilir ve daha etkili hale getiriyor.

10. WearTechClub: Yapay zekâ destekli akıllı spor giyim ve dijital sağlık çözümleri geliştiriyor. Sensörlü tekstil ürünleri sayesinde biyometrik verileri analiz ederek performans takibi ve uzaktan sağlık izleme hizmetleri sunuyor.

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