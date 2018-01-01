Hidrodinamik, Jack-up Platform’unu teslim ediyor

Ottomar ve Posedion işbirliğinde üretimi tamamlanan ve bugüne kadar Türkiye’de yüzde 100 yerli tasarım ve imalat ile gerçekleşen en büyük kaldırma kapasiteli Jack-up Platform, Hidrodinamik Tersanesi’nde törenle teslim edilecek