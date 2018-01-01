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SEKTÖRDEN

Hidrodinamik, Jack-up Platform’unu teslim ediyor
TKKD’de Muhammer Arslantürk dönemi
Palmali, operasyon merkezlerini Türkiye'de toplayacak
GMO, Cumhuriyetin 95. yılını kutladı
Devasa vinç 8 saatte 600 metre taşındı

DÜNYA

Lürssen Tersanesini zora sokacak karar
Rus milyarder Abramovich yatını satışa çıkardı
Venedik sele teslim oldu
‘İki İran botu ABD gemisini taciz etti’ iddiası
Çin'den Tayvan ve Güney Çin Denizi resti

YAZARLAR

"Sinop NGS fizibilite çalışmaları tamamlandı’3. NGS için yer aranıyor
Kenan Mintaş, DTO Kocaeli Genel Sekreteri olduDTO Kocaeli Genel Sekreteri oldu
OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamı genişletildiOSB'lerde bedelsiz arsa müjdesi!
Taşucu Limanı ihalesi 24 Aralık’a kaldıÖzelleştirme İhalesinde Süre Uzatımı
Cosco Shipping Türkiye’ye büyük jestCosco Shipping Türkiye’ye büyük jest
Tuzla'da tersanedeki bir gemide yangın çıktıTuzla'da bakımdaki gemide yangın çıktı
TCG Burgazada, Türk donanmasına katılıyorTCG Burgazada, göreve başlıyor
İlk milli su altı teknolojisi Türkiye'yi gururlandırdıTürkiye'yi gururlandıran sistem
GLYHO, 'BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeGLYHO, 'BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde
Exxon Mobil'in sondaj hazırlıkları son aşamadaExxon Mobil'in sondaj hazırlıkları
Su altı güzelliklerini keşfe çıktıGençlere taş çıkartıyor
Denizci Öğrenci Projesi devam ediyorDenizci Öğrenci Projesi devam ediyor
Fırtınaya yakalanan Türk sörfçü kaybolduŞampiyon sörfçüden haber yok
DEÜ Denizcilik Fakültesi 30.yılını kutladıDEÜ Denizcilik Fakültesi 30.yılını kutladı
Balıkçı ağına bu kez mayın takıldıBalıkçı ağına bu kez mayın takıldı
UZMAR’dan sektör temsilcilerine mangal partisiUZMAR sektör temsilcilerini bir araya getirdi
Çanakkale Boğazı’nda dikkat çeken gemi!Boğazda dikkat çeken gemi!
Alman savaş gemisi Marmara’ya açıldıAlman savaş gemisi Marmara’ya açıldı
Gemiye muz diye(!) uyuşturucu yüklemişlerLimandaki gemiye uyuşturucu baskını
Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı!Gemi trafiğine sis engeli
Kruvaziyer turlarında yeni dönemKruvaziyer turlarında yeni dönem
ExxonMobil’e çevreyi kirletme davasıExxonMobil’e dava açıldı
6 bin metreye dalan sualtı robotu6 bin metreye dalan sualtı robotu
DEKAMER kapanma tehlikesi ile karşı karşıyaDEKAMER için kapanma tehlikesi
STM CyDecSys'i tanıttıSTM CyDecSys'i tanıttı
Antarktika'da dev buzul parçası koptuAntarktika'da dev buzul parçası koptu
Karadeniz'i kirleten Avrupa'dan gelen nehirlerdir"‘’Çevre kirliliği sınır tanımıyor"
Tayfunun vurduğu adada turistler mahsur kaldıDünya ile ilişkisi kesilen ada
İstanbul'da 'balık boyu' denetimiİstanbul'da 'balık boyu' denetimi
Oruç Reis Fırkateyni NATO tatbikatındaOruç Reis Fırkateyni NATO tatbikatında
Katar, Ares Tersanesi'ne yeni sipariş verecekKatar Türkiye’den yeni hücumbot alacak
Sırapınar VIII römorkörüne ilk kaynak yapıldıSırapınar VIII römorkörüne ilk kaynak yapıldı
“Lojistik Mühendisi” Arkas Lojistik“Lojistik Mühendisi” Arkas Lojistik
İran, ilk defa petrolü borsada satışa sunduİran, petrolü borsada satışa sundu
İzmirli balıkçılar "Su Ürünleri Kanunu değişsin" diyor"Su Ürünleri Kanunu değişsin" talebi
DTO Antalya Kasım ayında çok yoğunDTO Antalya Kasım ayında çok yoğun
Denizaltıların yerlilik oranı artıyorDenizaltıların yerlilik oranı artıyor
Cezayir de gözünü Akdeniz petrolüne diktiCezayir Akdeniz'de petrol arayacak
İsrail kurşunları altında balık avlıyorlarİsrail kurşunları altında balık avlıyorlar
Karadeniz can çekişiyorKaradeniz'de oksijen alarmı
‘Türkiye Doğu Akdeniz ve Ege'den uzak tutuldu'Denizin dibi karadan daha önemli
DTO Fethiye’den eğitim protokolüDTO Fethiye’den eğitim protokolü

FOTO GALERİ

Gemi ve Yat Tasarım Yarışması ödülleri verildi
“Fark Ettim! Denizler Bizim Oksijen Kaynağımız”
DEÜ Denizcilik Fakültesi 30.yılını kutladı

WEB TV

Denize Adam Düştü Man Over Board
Victoria of Wight Documentary / Cemre Tersanesi yolcu gemisi belgeseli
VENTO - Teoman Mustafa Akyol Röportajı