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- Ceyhan limanına 1 milyon varil petrol akacak
- Deprem kadar tsunamiye de dikkat edilmeli
- “Fark Ettim! Denizler Bizim Oksijen Kaynağımız”
- Dünyanın ilk sualtı oteli Maldivler'de açıldı
- Çocukken çizdiği teknelerin üretimine başladı
- Deniz piyadelerinin koruyucusu ZAHA görücüye çıkıyor
- Sarraf’a ‘kaçak yalı’ için yakalama kararı
- Prof. Dr. Odabaşı anısına kolokyum düzenleniyor
- Reklam Filmi Prodüksiyon
- Pyotr Velikiy kruvazörü Barents Denizi’nde tatbikatta
MANŞETLER
- PETROL VANALARI YENİDEN AÇILIYOR
- KANDİLLİ'DEN TSUNAMİ AÇIKLAMASI
- “FARK ETTİM! DENİZLER BİZİM OKSİJEN KAYNAĞIMIZ”
- 50 BİN DOLARA MIŞIL MIŞIL UYUYABİRSİNİZ!
- ÇOCUK HAYALİNE KAVUŞTU
- INDO DEFENCE FUARI'NDA TANITILACAK
- RIZA SARRAF HAKKINDA YAKALAMA KARARI
- ODABAŞI ANISINA KOLOKYUM DÜZENLENİYOR
- NATO TATBİKATINA MİSİLLEME
- İHALE 21 ARALIK’TA YAPILACAK
- KUŞADASI KÖRFEZİ'NDE GÖRÜNTÜLENDİ
GÜNDEM ARASI
- Oruç Reis'e Takip Gemisi Alınacak
- İran yaptırımlarının ikinci adımı başladı
- Erdoğan'dan Doğu Akdeniz açıklaması
- Bozulan feribotu halatla kıyıya çektiler
- Doğu Akdeniz'de sondaj gerilimi
- HMS Gotland, ilk testler için denize açıldı
- Çevrecileri sevindiren karar
- Rus askeri dalgıçlar 416 metreye daldı
- Bozkırın ortasında tekne inşa ediliyor
- DTO Kocaeli’de kıdemli üyelere vefa
- Türkiye'ye henüz resmi bildirim yok
- Deniz patlıcanı avı serbest bırakıldı
- Hidrodinamik, Jack-up Platform’unu teslim ediyorOttomar ve Posedion işbirliğinde üretimi tamamlanan ve bugüne kadar Türkiye’de yüzde 100 yerli tasarım ve imalat ile gerçekleşen en büyük kaldırma kapasiteli Jack-up Platform, Hidrodinamik Tersanesi’nde törenle teslim edilecek
- TKKD’de Muhammer Arslantürk dönemiTürk Kılavuz Kaptanlar Derneği 35. Olağan Genel Kurul Toplantısı Moda Spor Kulübünde gerçekleştirildi. TKKD Yeni Yönetim Kurulu Başkanlığına Muhammer Arslantürk seçildi.
- Palmali, operasyon merkezlerini Türkiye'de toplayacakPalmali şirketler Grubu sahibi Mübariz Mansimov "Yeni gemilerimizi Türk tersanelerinde yapacağız. Arızalanan ve bakımı gelen tüm gemilerimiz için Türk tersanelerini kullanacağız'' dedi.
- GMO, Cumhuriyetin 95. yılını kutladıGemi Mühendisleri Odası, Cumhuriyetimizin 95. yılını, üyeleri, aileleri ve sivil toplum kuruluşları ile kutladı.
- Devasa vinç 8 saatte 600 metre taşındıİzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan 90 metre yüksekliğinde ve 2 bin ton ağırlığındaki liman konteyner vinci, 8 saatte 600 metre taşındı.
- Lürssen Tersanesini zora sokacak kararAlman hükümetinin Suudilere silah satışını durdurması kararının Alman gemi yapım şirketi Lürssen Grubu'na ait tersanede inşa edilecek 20 devriye botunu etkileyebileceği belirtildi.
- Rus milyarder Abramovich yatını satışa çıkardıRus milyarder Abramovich, 1 milyar dolara yaptırdığı Eclipse’i satışa çıkardı. Bir an önce elinden çıkarmak için de 600 milyon dolarlık güncel değerinden 100 milyon dolar indirdi
- Venedik sele teslim olduVenedik kenti sular altında kaldı. Calabria bölgesinde yelkenlisini fırtınanın vurduğu bir "Türk internet sitesi yöneticisi" kaybolurken, yat limanında birçok yat fırtına nedeniyle çarptıkları iskelenin üzerine yıkıldı.
- ‘İki İran botu ABD gemisini taciz etti’ iddiasıBasra Körfezi'nde, iki İran hızlı saldırı botu, içersinde ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel'in de bulunduğu ABD gemisini taciz etti.
- Çin'den Tayvan ve Güney Çin Denizi restiÇin Devlet Müşaviri ve Savunma Bakanı Vey Fınghı, Tayvan'ın Çin'den koparılması gibi bir teşebbüste bulunulması halinde ordunun her ne pahasına olursa olsun gerekeni yapacağını söyledi.
- Yeni gözlem gemisi testlere başladı
- "Turistik Denizaltı Tasarımı”nda ödüller veriliyor
- Sedef Tersanesi yatırım teşvik belgesi aldı
- Setur Marinas’ın mobil uygulaması yenilendi
- ‘Handling Marine CLaims’ semineri
- Yolcu gemisi dev vinçlere çarptı
- Tekirdağ Limanı Ceynak'a devrediliyor
- ‘Tesadüfen yakalarsanız denize bırakın'