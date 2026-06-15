NATO Zirvesi Öncesinde Deniz Güvenliği Gündemi Ankara’da Değerlendirildi

7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde düzenlenen etkinlik küresel ve bölgesel güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği bu kritik dönemde denizciliğin stratejik önceliklerini ortaya koymak ve akademik bir altlık oluşturmuştur. Etkinlik kapsamında deniz güvenliği alanındaki güncel gelişmeler, karşılaşılan tehditler ve uluslararası iş birliği imkânları kapsamlı şekilde ele alındı. Akademi, kamu kurumları, askeri temsilciler ve uluslararası kuruluşlardan temsilcilerin katılım sağladığı programda, deniz güvenliğinin günümüzde karşı karşıya olduğu zorluklar farklı boyutlarıyla değerlendirildi.

Etkinlik, NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Direktörü Albay Mehmet Cengiz Ekren ile DEHUKAM Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Önel’in açılış konuşmalarıyla başladı. Açılış konuşmalarında, deniz güvenliğinin Türkiye’nin stratejik öncelikleri arasındaki yeri, deniz alanlarında ortaya çıkan yeni tehditler ve müttefikler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemi vurgulandı. Ayrıca yaklaşan NATO Zirvesi kapsamında deniz güvenliği konularının uluslararası gündemdeki yeri değerlendirildi.

DEHUKAM Müdürü Dr Mustafa Başkara moderatölüğünde gerçekleşen oturumda programın ilk sunumu, Kopenhag Üniversitesi Öğretim Üyesi, Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Araştırmaları Enstitüsünde (UNIDIR) araştırma görevlisi ve Charles Telfair Merkezinde (Mauritius) yardımcı araştırmacısı Prof. Dr. Christian Bueger tarafından gerçekleştirildi. “(Stratejik Su Yollarının Korunması: Hürmüz Boğazı’ndan Çıkarılan Dersler” başlıklı sunumunda Prof. Dr. Bueger, küresel ticaret ve enerji güvenliği açısından kritik öneme sahip stratejik su yollarının korunmasına ilişkin güncel gelişmeleri değerlendirdi. Hürmüz Boğazı örneği üzerinden deniz güvenliği operasyonları, bölgesel iş birliği mekanizmaları ve uluslararası toplumun karşı karşıya olduğu güvenlik risklerine ilişkin tespitlerini katılımcılarla paylaştı.

Ardından, NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Kapasite Geliştirme Subayı Deniz Binbaşı Nuri Karaaslan, “Gri Bölge Tehditleri Karşısında Seyrüsefer: Siber-Kinetik Dayanıklılık, Analog Güvence Mekanizmaları ve Siber Gemi Sörveyörü” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Sunumda denizcilik sektörünü hedef alan hibrit ve gri bölge tehditleri kapsamlı şekilde ele alınırken, siber ve fiziksel güvenlik unsurlarının birlikte değerlendirilmesinin önemi vurgulandı. Ayrıca denizcilik altyapılarının siber dayanıklılığının artırılmasına yönelik güncel yaklaşımlar ile yeni nesil tehditlere karşı geliştirilen koruma mekanizmaları katılımcılarla paylaşıldı.

Programın son sunumunda DEHUKAM Yönetim Kurulu Üyesi ve Baş Araştırmacısı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Yücel Acer tarafından “Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz’de Deniz Güvenliği” başlıklı sunum gerçekleştirildi. Sunumda Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Karadeniz’deki deniz güvenliği üzerindeki etkileri ele alınırken, bölgesel güvenlik dengelerinde meydana gelen değişimler, seyrüsefer serbestisi, ticaret yollarının güvenliği ve uluslararası hukukun uygulanmasına ilişkin güncel gelişmeler değerlendirildi.

Program kapsamında gerçekleştirilen sunumlar ve müzakereler, deniz güvenliğine ilişkin güncel gelişmelerin çok boyutlu şekilde değerlendirilmesine imkân sağlamış; akademi, kamu kurumları ve güvenlik alanında faaliyet gösteren uzmanlar arasında önemli bir bilgi ve görüş alışverişi ortamı oluşturmuştur. Özellikle NATO Zirvesi öncesinde düzenlenen etkinlik, deniz güvenliğinin mevcut ve gelecekteki sınamalarının değerlendirilmesi bakımından önemli bir platform olarak öne çıkmıştır.

Deniz güvenliği alanındaki güncel meselelerin ele alındığı etkinlik, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilmiş ve uluslararası iş birliğinin geliştirilmesine yönelik önemli değerlendirmelerin paylaşılmasına katkı sağlamıştır.

Vira Haber