Çeksan Tersanesi'nden Yeni Nesil Çevreci Kimyasal Tanker Konsepti

Tersane, 4. jenerasyon çevreci ve yüksek verimli kimyasal madde tankeri konsepti kapsamında geliştirilen NEOCLEAN TANKERS serisinin ilk gemisinin inşasına başlıyor. NB85 tekne numarasıyla inşa edilecek gemi, hibrit enerji altyapısı, modüler batarya sistemi ve sıfır emisyonlu liman operasyonlarıyla geleceğin sürdürülebilir deniz taşımacılığına yönelik önemli bir mühendislik çözümü sunuyor.

NEOCLEAN serisi ÇEKSAN iştiraki olan NEO TANKER Maritime BV tarafından işletilecek.

Uluslararası denizcilik sektöründe emisyon hedeflerinin her geçen gün daha da önem kazandığı bir dönemde geliştirilen NEOCLEAN TANKERS serisi, çevresel sürdürülebilirliği yüksek operasyonel verimlilikle bir araya getiriyor. Araştırma-geliştirme çalışmaları ve tasarımı Türk mühendisleri tarafından gerçekleştirilen yeni nesil gemi, milli klas kuruluşu Türk Loydu klasında inşa edilecek. Bugünün ihtiyaçlarını karşılayacak ve gelecekte devreye alınacak enerji teknolojilerine uyum sağlayacak esnek bir altyapıyla geliştirilen proje, sürdürülebilir deniz taşımacılığına uzun vadeli bir vizyon kazandırıyor.

Yaklaşık 109,5 metre boyunda, 17 metre genişliğinde ve 7.800 ton taşıma kapasitesine sahip olacak ilk gemi, yaklaşık 8.800 metreküplük kargo kapasitesiyle kimyasal madde taşımacılığına hizmet verecek. Maksimum 12 knot, ekonomik seyir hızında ise 10,5 knot hız yapacak gemi, 18 kişilik mürettebat kapasitesine sahip olacak.

Geminin enerji sistemi, altı adet 555 kWe jeneratörün desteklediği yaklaşık 10 MWh kapasiteli lityum-iyon batarya altyapısı üzerine kuruldu. Bu sayede geminin yaklaşık 7 ton/saat gibi düşük bir yakıt tüketimiyle operasyon gerçekleştirmesi hedefleniyor.

NEOCLEAN TANKERS serisini benzer projelerden ayıran en önemli özelliklerden biri ise geleceğe hazır enerji mimarisi. İlk etapta yaklaşık 10 MWh batarya kapasitesiyle inşa edilecek gemi, tasarımında yapılan altyapı sayesinde toplam 25 MWh batarya kapasitesine ulaşabilecek. Konteynerize batarya modülleri kullanılarak kapasite, ihtiyaçlara bağlı olarak yeni inşa sürecinde veya geminin işletme ömrü boyunca 15, 20 ya da 25 MWh seviyelerine yükseltilebilecek.

Geminin en dikkat çekici çevreci özelliklerinden biri de liman operasyonlarında sıfır emisyon hedefi olacak. Limana giriş, yük tahliyesi ve limandan ayrılış süreçleri tamamen batarya gücüyle gerçekleştirilebilecek şekilde tasarlanan proje, emisyon ve gürültünün en yoğun olduğu liman operasyonlarında çevresel etkiyi önemli ölçüde azaltacak.

Bunun yanı sıra gemi, cold ironing notasyonu gereklerini karşılayacak altyapısıyla kıyıdan elektrik alarak bataryalarını şarj edebilecek. Böylece limanda bulunduğu süre boyunca jeneratör çalıştırmaya ihtiyaç duymadan operasyonlarını sürdürebilecek.

Enerji verimliliğini destekleyen mühendislik çözümleri de projenin önemli bileşenleri arasında yer alıyor. Silikon bazlı çevreci gövde kaplama sistemi, optimize edilmiş tekne formu ile özel tasarım pervane ve dümen sistemi, yakıt tüketimini azaltırken karbon emisyonunun düşürülmesine de katkı sağlayacak.

NB85 tekne numaralı ilk geminin saç kesimine Eylül 2026'da başlanması planlanırken, geminin 2027 yılı sona ermeden ticari operasyonlarına başlaması hedefleniyor. Çeksan Tersanesi, NEOCLEAN TANKERS serisiyle çevreci gemi teknolojileri alanındaki mühendislik kabiliyetini bir kez daha ortaya koyarken, sürdürülebilir deniz taşımacılığına yönelik yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ediyor.

Çeksan Hakkında

1960 yılında kurulan Çeksan Tersanesi, gemi inşa, bakım-onarım ve dönüşüm alanlarında faaliyet gösteren Türkiye'nin köklü tersaneleri arasında yer almaktadır. Tuzla Tersaneler Bölgesi'ndeki modern tesislerinde faaliyetlerini sürdüren şirket, 25.000 DWT'ye kadar yeni gemi inşa, 15.000 DWT'ye kadar bakım-onarım ve dönüşüm hizmeti sunmaktadır. Yıllık 7.500 ton çelik işleme kapasitesine sahip entegre üretim altyapısıyla bugüne kadar kimyasal tankerlerden feribotlara, ağır hizmet barçlarından özel maksatlı gemilere kadar 85'in üzerinde projeyi başarıyla tamamlayan Çeksan, ileri mühendislik yaklaşımı, uluslararası kalite standartlarına uygun üretim anlayışı ve sürdürülebilir denizcilik vizyonuyla küresel denizcilik sektörüne yenilikçi çözümler geliştirmeye devam etmektedir.