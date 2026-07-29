Samsun'da Derede Toplu Balık Ölümleri: Mahalleli Kalıcı Çözüm İstiyor

Bafra ilçesine bağlı Elifli Mahallesi'nden geçen yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki Horhor Deresi'nde yıllardır benzer sorunların yaşandığını belirten mahalle sakinleri, dere kenarında çok sayıda ölü balık gördüklerini söyledi. Vatandaşlar, özellikle yaz aylarında su seviyesinin azalmasıyla birlikte çevredeki işletmelerden bırakıldığı iddia edilen atık suların dereyi kirlettiğini savundu.

"Balıklar ölüyor"

Elifli Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Kadıoğlu, bölgede faaliyet gösteren hayvancılık işletmelerinin atık sularını uygun şekilde bertaraf etmesi gerektiğini belirterek, "Bölgemizde ahırlar yapıldı. Ahırların normalde birikmiş olan suları vidanjör ile alarak araziye sermeleri gerekiyor. Yağmurlu havalarda arkadaşlar kolaylık olsun diye, 'çoban kırdı, boru patladı' diyerek dereye salıyorlar. Derede de su az olduğu için bu saldıkları su dereyi kirletiyor. Deredeki canlılar ölüyor. Biz bu su ile tarım yapıyoruz. Bunun bitkiye de zararı var. Buna ne yazık ki bir önlem alamıyoruz. Her türlü şikâyette bulunuyoruz. Ekipler gelip numune aldıkları zaman herhangi bir şey akmıyor o anda. Bununla baş edemiyoruz. O adamlar ticaret yapabilir, ekonomiye katkıları olabilir ama buradan aşağı denize kadar bir sürü mahalle var. Kışın su bolken salıyorlar. Yazın ise su az olduğunda ahır suları ile birleşince dereyi kirletiyor. Bu durum ise balıkları öldürüyor. Bu durumdan şikâyetçiyiz" dedi.

"Zift akıyor, kokudan durulmuyor"

Mahalle sakinlerinden Ali Osman Yılmaz ise deredeki kirliliğin hem hayvanlar hem de insanlar açısından ciddi risk oluşturduğunu ifade ederek, "Çocuklarımız, hayvanlarımız bu dereden faydalanıyor. Hayvanlarım deredeki kokudan su içemedi. Balıklar tamamen telef olmuş durumdalar. Jandarmayı arayıp durumu bildirdim. Dereden adeta zift akıyor. Kokudan durulmuyor. Bu soruna bir çare bulunsun istiyoruz" diye konuştu.

Mahalle sakinleri, Horhor Deresi'nde 15 yıldır benzer olayların yaşandığını öne sürerek, çevre kirliliğinin önlenmesi ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.

İnceleme başlatıldı

Öte yandan, Horhor Deresi'nde yaşanan toplu balık ölümlerinin ardından Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı.

Vira Haber