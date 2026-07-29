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Deniz Yatağı İle Sürüklenen Şahısları Sahil Güvelik Kurtardı

Deniz Yatağı İle Sürüklenen Şahısları Sahil Güvelik Kurtardı

Aydın’ın Didim ilçesinde deniz yatağı ile sürüklenen iki kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Didim önlerinde 2 şahsın deniz yatağı ile sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde bahse konu şahıslar Sahil Güvenlik Botu üzerine alınarak Didim Marina’ya intikal ettirildi. Şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Vira Haber


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