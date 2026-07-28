Karadeniz'de Ticari Gemilere Yönelik Saldırılar Artıyor

Odesa açıklarında ve Rusya kıyılarında yaşanan saldırılarda can kayıpları yaşanırken, bölgedeki ticari deniz taşımacılığı üzerindeki riskler de büyüyor.

Karadeniz'de Rusya-Ukrayna savaşının deniz ticaretine etkileri son haftalarda yeniden tırmanışa geçti. Temmuz ayı içerisinde ticari gemilere yönelik art arda gerçekleşen saldırılar, uluslararası denizcilik sektöründe güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Sivil deniz taşımacılığını doğrudan etkileyen olaylarda gemiler hasar görürken, denizciler hayatını kaybetti ve yaralandı.

Golden Leo Saldırısı Büyük Kayıplara Yol Açtı

Temmuz ayında Odesa açıklarında seyreden Gine-Bissau bayraklı Golden Leo isimli kuru yük gemisi, Ukrayna makamlarının açıklamasına göre füze saldırısının hedefi oldu. Tahıl yüklü gemide meydana gelen saldırıda 10 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda mürettebat da yaralandı. Olay, Karadeniz'de ticari gemilere yönelik son dönemin en ağır saldırılarından biri olarak kayıtlara geçti.

Reyhan Sarı Gemisinde Türk Denizci Hayatını Kaybetti

Karadeniz'de yaşanan bir diğer saldırıda ise Türk bayraklı Reyhan Sarı isimli kuru yük gemisi insansız hava aracı saldırısına uğradı. Saldırıda bir Türk denizci hayatını kaybederken, üç mürettebat yaralandı. Gemi daha sonra güvenli şekilde Türk karasularına ulaşırken, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

ASOMATOS Gemisi de Hedef Oldu

Panama bayraklı ASOMATOS isimli ticari gemi de Rusya kıyıları açıklarında düzenlenen insansız hava aracı saldırısından etkilendi. Saldırıda bir mürettebat yaşamını yitirirken, gemi daha sonra Türk karasularına ulaştı. Olay, Karadeniz'deki ticari gemilerin savaşın doğrudan etkisi altında kalmaya devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu.

Son Hedef AGN Ragnar Oldu

Karadeniz'de son saldırının hedefi ise merkezi Tuzla'da bulunan AGN Shipping firmasına ait Türk bayraklı AGN Ragnar gemisi oldu. Edinilen bilgilere göre gemi, Sulina Kanalı'ndan ayrıldığı sırada Rusya'ya ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracının saldırısına uğradı.

Saldırı sonucunda geminin yaşam mahalli ile köprüüstünde büyük hasar meydana gelirken, gemide yangın çıktı. Mürettebatın tedbir amacıyla gemiyi terk ettiği öğrenilirken, personelin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Denizcilik Sektöründe Güvenlik Alarmı

Art arda yaşanan saldırılar, Karadeniz'de faaliyet gösteren gemi işletmecileri, armatörler ve sigorta şirketlerinin bölgedeki savaş risklerini yeniden değerlendirmesine neden oldu. Uzmanlar, ticari gemilerin seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasının yalnızca bölgesel deniz ticareti için değil, küresel tedarik zincirinin sürdürülebilirliği açısından da kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor.