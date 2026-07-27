Deniz Yakıtında Kaya Petrolü Tartışması

Uluslararası Bunker Endüstrisi Birliği (IBIA), son dönemde bazı artık deniz yakıtlarında kaya petrolü (shale oil) kaynaklı bileşenlerin varlığına işaret eden raporlar üzerine bir açıklama yaptı. IBIA’nın Teknik Çalışma Grubu, mevcut verileri inceledikten sonra bu raporların araştırmaya değer meşru sorular ortaya koyduğunu, ancak söz konusu bileşiklerin varlığı ile bildirilen operasyonel sorunlar arasında doğrudan bir nedensel bağ kurulamadığını belirtti.

IBIA, kaya petrolünden türetilen hidrokarbonların ISO 8217 standardı kapsamında izin verilen hammadde kaynakları arasında olduğunu vurguladı. Açıklamada, bu bileşiklerin varlığının tek başına yakıt kalitesi eksikliklerinin veya standart dışılığın kanıtı olarak görülmemesi gerektiği ifade edildi. Esas kriterin, teslim edilen nihai yakıtın ISO 8217 gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı olduğu belirtildi.

Bildirilen vakaların, giderek karmaşıklaşan deniz yakıtı harmanlarının pratikte nasıl performans gösterdiğini anlamanın önemini ortaya koyduğunu belirten IBIA, sektörün hammadde ve harman bileşenlerini çeşitlendirmesiyle birlikte tedarik zinciri boyunca daha fazla şeffaflık, izlenebilirlik, kalite güvencesi ve bilgi paylaşımının kritik hale geleceğini vurguladı.

IBIA, yakıt davranışı ve operasyonel performansın daha iyi anlaşılması için teknik araştırmaların, sektör işbirliğinin ve veri paylaşımının desteklenmesi gerektiğini açıkladı. Bu çalışmaların, deniz yakıtı kalitesine duyulan güveni pekiştirirken gemilerin güvenli, güvenilir ve verimli şekilde işletilmesini sağlayacağı ifade edildi.

Singapur Denizcilik ve Liman İdaresi de (MPA), bu konuyla ilgili olarak tüm lisanslı bunker tedarikçilerine “Bunkering Memo No.3 of 2026” başlıklı bir tavsiye yayımladı.

Vira Haber