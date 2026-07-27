Türk Armatörler Birliği'nden Karadeniz'deki Saldırılara Kınama

Birlik, sivil denizcilerin can güvenliğini tehdit eden tüm saldırıları en güçlü şekilde kınadı.

Türk Armatörler Birliği (TAB), Karadeniz'de son dönemde artan saldırılar nedeniyle hayatını kaybeden gemi insanları için bir başsağlığı mesajı yayımladı. Birlik, görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren tüm denizcilere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralanan denizcilere ise acil şifalar diledi.

Karadeniz'de son dönemde artan saldırılar sonucunda, görevlerini yerine getirirken hayatını kaybeden gemi insanlarının acısını derin bir üzüntüyle takip ediyoruz.

Dünya ticaretinin kesintisiz devamlılığını sağlamak için büyük bir özveriyle görev yapan gemi insanları; milliyetleri, bayrakları veya görev yaptıkları şirketlerden bağımsız olarak, uluslararası deniz ticaretinin görünmeyen kahramanlarıdır. Hiçbir gemi insanı, ekmeğini kazanırken çatışmaların hedefi olmamalı; hiçbir aile, sevdiklerini görev başında yaşanan saldırılar nedeniyle kaybetmemelidir.

Hayatını kaybeden tüm gemi insanlarına Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve denizcilik camiasına en içten taziyelerimizi sunuyor; yaralanan denizcilere acil şifalar diliyoruz.

Türk Armatörler Birliği olarak, sivil denizcilerin can güvenliğini tehdit eden, ticaret gemilerini hedef alan ve Rusya ile Ukrayna tarafından yapılan her türlü saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Ticaret gemilerinin ve gemi insanlarının uluslararası hukuk ile deniz hukukunun temel ilkeleri çerçevesinde korunması, yalnızca denizcilik sektörü açısından değil, küresel ticaretin güvenliği ve sürdürülebilirliği bakımından da vazgeçilmez bir gerekliliktir.

Bu acı olaylar karşısında, küresel denizcilik camiasının, uluslararası denizcilik örgütlerinin, ilgili uluslararası kuruluşların ve tüm paydaşların ortak ve güçlü bir duruş sergileyerek bu saldırıları açık bir şekilde kınamalarının; ticaret gemilerinin ve gemi insanlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik somut ve etkili adımların ivedilikle hayata geçirilmesinin büyük önem taşıdığına inanıyoruz.

Denizler; çatışmaların değil, ticaretin, iş birliğinin ve barışın ortak alanı olmalıdır. Ticaret gemileri ve onları kullanan fedakâr gemi insanları ise her koşulda güven içinde görevlerini yerine getirebilmelidir.

Türk Armatörler Birliği