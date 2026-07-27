Şahika Ercümen'den İki Altın Madalya

Milli sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, 23-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açık Su Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'nde önemli bir başarıya daha imza attı.

Ercümen, Paletsiz İp Destekli (FIM) ve Sabit Ağırlık (CWT) kategorilerinde gerçekleştirdiği 68 metre ve 65 metre derinliğindeki dalışlarla Türkiye şampiyonu olarak organizasyonu iki altın madalya ile tamamladı.

Aynı kategorilerde sırasıyla 94 metre ve 83 metre ile Türkiye rekorlarının sahibi olan milli sporcu, yarışmanın ardından duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Altın madalyalarımız için çok mutluyum. 4 gün üst üste yarışmamız gerektiği için bu organizasyonda limitlerimi zorlamadım. Şampiyonluğu garantiledikten sonra gücümü en verimli şekilde kullanmaya odaklandım. Bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum."

Türkiye'nin en başarılı serbest dalış sporcularını bir araya getiren şampiyonaya 22 lisanslı sporcu katıldı. 4 gün olarak planlanan organizasyonun 3. günündeki yarışmalar ise olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Vira Haber