2026 Deniz Küreği Endurance ve Beach Sprint Türkiye Kupası Heyecanı Ayvalık'ta Başlıyor

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda Türkiye'nin dört bir yanından gelecek yaklaşık 40 takım ve 700 sporcu, dört gün boyunca Sarımsaklı'nın mavi sularında kürek çekecek.

Deniz Küreği Endurance ve Beach Sprint Türkiye Kupası ilk kez Ayvalık'ta düzenlenirken, organizasyon gençler, büyükler ve masterlar kategorilerinde gerçekleştirilecek yarışlarla büyük bir spor şölenine sahne olacak. Endurance yarışlarının ilk günü 14 Mayıs Perşembe, ikinci günü ise 15 Mayıs Cuma günü yapılacak. Beach Sprint yarışları ise 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günleri gerçekleştirilecek. Yarışlar Sarımsaklı Vilayetler Evi önünde düzenlenecek, alanda kurulacak tribünler ve izleme noktalarıyla vatandaşlar organizasyonu yakından takip edebilecek.

Tüm halkı bu büyük heyecana davet eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık'ın spor turizminde önemli bir adım attığını belirterek şunları söyledi:

"Türkiye'nin en önemli su sporları organizasyonlarından birine ilk kez ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Ayvalık'ın doğal güzellikleri ve eşsiz denizi, sporcularımıza unutulmaz bir atmosfer sunacak. Dört gün boyunca kentimizde büyük bir hareketlilik yaşanacak. Tüm yurttaşlarımızı Sarımsaklı sahiline davet ediyoruz. Sporun birleştirici gücünü hep birlikte yaşayacağız."

Organizasyon boyunca yarışlar her gün saat 09.00 ile 16.00 arasında canlı yayınlanacak. Yarışlar, TRT Spor Yıldız ile Türkiye Kürek Federasyonu YouTube sayfasından sporseverlerle buluşacak.

Organizasyona; Türkiye Kürek Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi destek veriyor.

