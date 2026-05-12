  Bodrum'a Kruvaziyer ile 1142 Yolcu Geldi
Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen Allura isimli kruvaziyer, 1142 yolcu getirdi.

Bodrum’da kruvaziyer turizmi sürüyor. İlçeye son gelen gemi, Marshall Adaları bayraklı 246 metre boyundaki Allura oldu. Sabah saatlerinde Fethiye Limanı’ndan Bodrum’a gelen gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 1142 yolcu ile 776 personel bulunuyor.
Gemi, akşam saatlerinde İzmir Limanı’na hareket edecek.

Vira Haber


