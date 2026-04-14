Kruvaziyer Turizminde İlk Çeyrek Rakamları Rekoru İşaret Ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından açıklanan verilere göre, yılın ilk üç ayında limanlara 56 kruvaziyer gemi yanaşırken, toplam yolcu sayısı 93 bin 787 oldu. Mart ayında ise 26 gemi ve 41 bin 39 yolcu ile son 16 yılın en yüksek mart verisine ulaşıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9’luk artış, sezon öncesi güçlü bir hareketliliğe işaret etti. İlk çeyrek verilerini değerlendiren Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, “Sezon henüz başlarken yakalanan bu ivme, yıl geneline yayılacak güçlü bir hareketliliğin habercisi.” dedi.

15–22 Nisan Turizm Haftası yaklaşırken, turizm sezonunun başlamasıyla birlikte kruvaziyer turizmi hem ekonomik etkisi hem de değişen küresel dinamikler açısından yeniden gündemin üst sıralarına yerleşti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından açıklanan rakamlar, limanlardaki hareketliliğin artışa geçtiğini ve sezon öncesinde güçlü bir tablo oluştuğunu gösterdi. Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre yılın ilk üç ayında Türk limanlarına yanaşan kruvaziyer gemi sayısı 56’ya, yolcu sayısı ise 93 bin 787’ye ulaştı.

Mart ayı verileri ise dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Limanlara 26 kruvaziyer gemi uğrak yaparken, toplam 41 bin 39 yolcu ile son 16 yılın en yüksek mart ayı yolcu sayısına ulaşıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9’luk artış, sezon öncesi hareketliliğin güçlü sinyallerini verdi.

İstanbul Zirvede, Ege Limanları Takipte

Açıklanan verilere göre İstanbul limanları, hem gemi hem yolcu sayısında ilk sırada yer aldı. Mart ayında İstanbul’a 8 kruvaziyer gemi ile 13 bin 307 yolcu gelirken; Kuşadası 7 gemi ve 12 bin 191 yolcu, İzmir Alsancak Limanı ise 5 gemi ve 9 bin 723 yolcu ile öne çıkan diğer destinasyonlar oldu.

İlk çeyrek toplamında ise İstanbul 18 gemi ve 35 bin 800 yolcu ile liderliğini korurken, Kuşadası ve İzmir Alsancak limanları onu takip etti. Bu dağılım, Türkiye’nin sadece tek bir destinasyona bağlı kalmadan çok merkezli bir kruvaziyer ağı oluşturduğunu gösteriyor.

Turizm Haftası Öncesi Güçlü Mesaj

15–22 Nisan Turizm Haftası yaklaşırken, sektör temsilcileri de açıklanan verileri değerlendirmeye başladı. Türkiye’nin kruvaziyer turizminde yeniden güçlü bir oyuncu haline geldiğini vurgulayan Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, “Türkiye’nin turizmde yakaladığı ivme kruvaziyer tarafında da çok net hissediliyor. Artık sektörde sadece destinasyon olmak yeterli değil; güvenlik, operasyonel istikrar ve sürdürülebilirlik belirleyici kriterler haline geldi. Türkiye bu üç alanda da öne çıkan nadir ülkelerden biri.” değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, 2025 yılında 2,1 milyonu aşan kruvaziyer yolcu sayısının ardından 2026 hedefinin 3 milyon yolcu olduğunu belirterek, mevcut artış trendinin bu hedefi desteklediğini ifade etti.

Rotalar Değişiyor, Türkiye Merkeze Yerleşiyor

Küresel gelişmelerin kruvaziyer rotalarını yeniden şekillendirdiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, şirketlerin artık daha güvenli ve öngörülebilir destinasyonlara yöneldiğini belirtti. Türkiye’nin bu noktada hem coğrafi avantajı hem de güçlü liman altyapısı ile öne çıktığını vurgulayan Çavuşoğlu, “Türkiye artık sadece bir uğrak noktası değil, aynı zamanda stratejik bir kruvaziyer merkezi konumuna geliyor” dedi.

Liman Şehirleri Ekonominin Yeni Dinamosu

Kruvaziyer turizminin etkisi yalnızca yolcu sayılarıyla sınırlı kalmıyor. Kısa süreli ziyaretlerine rağmen yüksek harcama eğilimi gösteren kruvaziyer turistleri; yeme-içme, alışveriş, ulaşım ve tur hizmetleri başta olmak üzere birçok sektöre doğrudan katkı sağlıyor.

Bu durumun liman şehirlerinde ciddi bir ekonomik hareketlilik yarattığını belirten Çavuşoğlu, kruvaziyer turizminin Türkiye için güçlü bir döviz girdisi oluşturduğunu ve turizm gelirlerinin çeşitlenmesinde stratejik rol üstlendiğini ifade etti.

Kruvaziyer turizminin bir diğer önemli katkısı ise sezonu genişletmesi. Artık seferlerin yılın farklı dönemlerine yayılması, turizmi sadece yaz aylarına sıkışan bir yapıdan çıkararak daha dengeli bir modele dönüştürüyor.