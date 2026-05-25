Tekirdağ'da Kıyıya Vurmuş Ölü Yunus Bulundu

Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıda hareketsiz şekilde duran yunusu fark ederek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken kıyıya vuran yunus balığı incelenmek üzere bulunduğu yerden kaldırıldı.

Marmara Denizi kıyısında zaman zaman yunus sürülerinin görüldüğü bölgede, bu kez ölü bir yunusun sahile vurması vatandaşlarda üzüntü oluşturdu. Yunusun ölüm nedeninin yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Vira Haber