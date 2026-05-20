Bodrum Turizm Sezonunu TYBA Yacht Charter Show’da Değerlendirdik

7-11 Mayıs tarihleri arasında Marmaris’te düzenlenen Tüm Yat İşletmecileri, Yatırımcıları, Broker ve Acenteleri Derneği’nin (TYBA) düzenlediği Yacht Charter Show’a katılan TÜRSAB Bodrum Yönetim Kurulu Başkanı Enver Kantarmış ve Yönetim Kurulu Üyesi Barbaros Güneş ile Bodrum Turizmini ve Yacht Charter Show’u değerlendirdik.

7 Ekim 2026’da yapılan seçimler sonucu TÜRSAB Bodrum Yönetim Kurulu Başkanı olan Enver Kantarmış ile TYBA Yacht Charter Show’u ziyarete geldiğinde röportaj yapma imkanı bulduk. Enver Kantarmış; Bodrum Turizm Sezonunu, hedeflerini ve Bodrum Boat Show ile ilgili görüşlerini Vira Haber’le paylaştı.

Enver Kantarmış: Bodrum Boat Show Ekonomiye, Esnafa ve Turizm Sektörüne Ciddi Katkı Sağladı

Turizm anlamında Bodrum’un diğer bölgelere göre daha şanslı olduğunu söyleyen Enver Kantarmış; Bodrum’a hem yerli turist geldiğini hem de kruvaziyer turizm sayesinde yabancı turist oranında artış olduğunu vurguladı. Kruvaziyer turizmde büyük artış olduğuna dikkat çeken Enver Kantarmış buna göre hazırlık yaptıklarını, bu senenin geçen seneye göre daha iyi geçeceğini belirtti.

Bodrum’da fiyatların yüksek olduğuna dair yapılan yorumlara da Enver Kantarmış şöyle cevap verdi: “Bodrum’da bir esnaf restoranına giderseniz uygun fiyatlarla yemek yiyebilirsiniz; ama Yalıkavak gibi lüks mekânlarda fiyatlar doğal olarak farklıdır. Çünkü orada sadece yemek yemiyorsunuz; sunum, hizmet kalitesi ve marka değeri de devreye giriyor. Bu mekanlar olmasa mega yatlar ve elit turistler Bodrum’a gelmezdi. Dolayısıyla fiyatlar bölgeye göre değişiyor. En ekonomik yerlerde de gayet kaliteli yemek bulabilirsiniz. Niş ve prestijli bölgelerde fiyatlar farklıdır, ona göre ödeme yaparsınız. Ayrıca otellerde de yıldızına göre fiyat değişir; beş yıldızlı otel ile iki yıldızlı otel aynı değildir. Konum da çok önemlidir: Bu yüzden Bodrum’un pahalı olduğu görüşüne katılmıyoruz. Eğer gerçekten pahalı olsaydı, en pahalı yerler aynı zamanda en dolu yerler olmazdı. Bodrum’da fiyatlarla ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünmüyoruz”.



Bodrum Boat Show’un Bodrum ekonomisine katkısı olduğunu dile getiren Kantarmış;

“Boat Show bu yıl ilk kez düzenlendi. Ekonomiye, Bodrum esnafına ve turizm sektörüne ciddi katkı sağladı. Çünkü sezon sonunda yapıldı ve bir zincir etkisi yarattı. İlk defa olmasına rağmen yüksek bir katılım oldu; yaklaşık 25.000 kişi etkinliği ziyaret etti. Bir hafta boyunca esnaf, restoranlar, oteller herkes faydalandı. Keşke bunun gibi bir-iki etkinlik daha olsa. Çünkü böyle haftaları farklı etkinliklerle doldurduğunuzda aslında turizmi yaymış oluyorsunuz ve maliyetleri aşağıya çekiyorsunuz. Turizmi belli bir zaman dilimine sıkıştırırsanız maliyetler yükselir. Ama 10 aya yayarsanız maliyetler düşer. Bu nedenle Boat Show, Bodrum için çok değerli bir katkı oldu” şeklinde konuştu.



Denizcilikle ve Bodrum’un gelişimiyle ilgili önemli projeleri olduğunu ifade eden Enver Kantarmış, “Şimdiye kadar sunduğumuz 10 projenin 8’i valilik ve kaymakamlık tarafından onaylandı, ilgili kurumlarla birlikte icraata geçtik” dedi. 2027’de TÜRSAB Kongresi’ni Bodrum’a almayı planladıklarını vurgulayan Kantarmış şöyle devam etti: “Yaklaşık 10 bin katılımcı bekleniyor ve sezon başında yapılacak bu kongre. Bodrum esnafına da bir haftalık ciddi katkı sağlayacak. Bunun dışında Meeting Point projemiz var. İlki İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yapıldı, ikincisini Bodrum’da gerçekleştireceğiz. Bu yıl yetişmeyecek ama önümüzdeki yıl hayata geçecek. Bu proje çok önemli, çünkü turistlerin ilk temas ettiği nokta havalimanı… Burada kaliteyi artırmak ve misafirlerin sıkıntılarına yardımcı olmak istiyoruz. Onların mutlu ayrılması bizim için en iyi reklam. Bu mantıkla hareket ediyoruz ve mümkün olduğunca kaliteyi yükseltmek zorunda olduğumuzu biliyoruz”.



Böyle büyük bir sektörü hiçbir kurumun tek başına yönetemeyeceğini söyleyen Enver Kantarmış, “Başarı ancak birlik olursak mümkün. Bu yüzden diğer kurumlarla beraber hareket etmek, ortak noktada buluşmak ve koordinasyonu sağlamak çok önemli. Seçimden sonra sayın valimizle görüştük ve dedik ki, ‘Sorunları tek tek dile getirmek yerine turizm geliştirme masası kuralım’. Bu masada turizmle ilgili tüm kurumlar yer alıyor. Toplantılarımızda gündemimizi belirliyoruz; örneğin on maddelik bir gündemden dört-beşini icraata geçirebilirsek bu bizim için başarıdır. Valimiz, kaymakamımız, belediye başkanımız ve diğer kurumlarımız bu fikre destek verdi. Şu anda bu masa çok güzel çalışıyor ve herkes mutlaka bu masada yer almak istiyor” dedi.



Barbaros Güneş: “Yeni Nesil Yat Yatırımları İçin Devlet Desteği Önemli”

Marmaris’te düzenlenen Yat Charter Show’da Vira Haber’e açıklamalarda bulunan Barbaros Yachting’in sahibi Barbaros Güneş fuarın yeniden Marmaris’e dönmesini, sektörün mevcut durumunu ve Türkiye yat turizminin geleceğini değerlendirdi. Phantom isimli tekneyle fuara katılan Barbaros Güneş ve eşi Tulya Tabak her sene olduğu gibi bu sene de misafirperverlikleri ile bizleri çok güzel ağırladılar. TYBA’nın kurucu üyelerinden olan ve TÜRSAB Bodrum’un yönetim kurulunda yer alan Barbaros Güneş teknesinde bizi ve TÜRSAB Bodrum Yönetim Kurulu Başkanı Enver Kantarmış’ı ağırladı.

Barbaros Güneş, Marmaris’in fuara farklı bir atmosfer kattığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bu işin geçmişi çok eskiye dayanıyor. TYBA kurulmadan önce de Marmaris’te böyle bir charter fuarı yapılıyordu. Dernek kurulduktan sonra ilk iki yıl Yalıkavak Marina’da, sonraki üç yıl Göcek’te yapıldı. Şimdi tekrar Marmaris’e dönüldü.” Fuarın Marmaris’te düzenlenmesinin önemli avantajlar sunduğunu söyleyen Güneş, “Göcek ve Bodrum’da özel marinalarda daha kapalı, bir ortam vardı. Marmaris ise daha farklı… Burada kamunun, hayatın içindesiniz. Burası biraz daha festival havasında geçiyor” dedi.

“Yabancı Broker Sayısı Azaldı”

Fuardaki yabancı katılımını değerlendiren Barbaros Güneş, önceki yıllara göre düşüş yaşandığını söyledi. Güneş, “Fuar geneline baktığımız zaman yabancı broker sayısı az. Geçmiş fuarlarla kıyasladığımızda kan kaybettiğimizi görüyoruz maalesef” değerlendirmesinde bulundu. Bu düşüşün nedenlerinden birinin Yunanistan’daki katamaran fuarıyla yaşanan tarih çakışması olduğunu belirten Barbaros Güneş, şu öneriyi dile getirdi: “Bu fuar beş gün sürüyor ama dünyadaki benzer organizasyonların çoğu dört gün. Süre bir gün kısaltılıp tarih birkaç gün geriye çekilirse sorun çözülebilir. Çünkü bize bu tekneleri pazarlayacak yabancı broker lazım.”

“Katamaranlar Yeni Moda Oldu”

Yunanistan’daki fuarların ürün çeşitliliği açısından avantajlı olduğunu ifade eden Barbaros Yachting’in sahibi Barbaros Güneş Türk guletlerinin artık eski popülerliğini kaybetmeye başladığını, katamaranların tercih edildiğini belirtti. “Katamaranlar artık yeni moda. Bizim guletler biraz trend dışında kaldı. Yeni ürünlere ihtiyacımız var” diyen Güneş; Türkiye’nin geçmişte yat charter sektöründe lider konumda olduğunu, bugün ise gerileme yaşandığını ifade etti. Barbaros Güneş, “90’ların sonunda, 2000’li yılların başında Türk yatçılığı belki de bir numaraydı. Hırvatistan ikinci, Yunanistan üçüncüydü. Şimdi tablo tersine döndü.”

“Yeni Yatırımlar Şart”

Sektörün yeniden güç kazanabilmesi için yeni nesil yat yatırımlarının önemine dikkat çeken Güneş, devlet desteklerinin gerekli olduğunu vurguladı. Güneş, “Katamaran gibi modern dizaynlı yeni yatlar piyasaya girerse toparlarız. Hırvatistan ve Yunanistan’da teşvikler var. Bizde de belli destekler verilirse sektör yeniden ivme kazanabilir” dedi. “Yabancı bayraklı yatlarla ilgili mevcut regülasyonların sektörü zorladığını ifade eden Güneş, “Türkiye’deki regülasyonlar nedeniyle yabancı bayraklı yatlar burada charter yapamıyor. Bu da pazarın daralmasına neden oluyor” diye konuştu.

“Coğrafya Bizim Kaderimiz”

Barbaros Yachting’in sezon planlamaları hakkında da bilgi veren Barbaros Güneş, şirket olarak farklı konseptlerde çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Güneş, “Tekne ve bisiklet kombinasyonlu turlarımız var. İki tane 16 kabinli teknemiz sezon boyunca dolu görünüyor. Bizim açımızdan şu an durum fena değil. Ancak genel piyasa görünümünün aynı ölçüde olumlu olmadığını düşünüyorum. Savaşlar ve jeopolitik gelişmeler sektörü doğrudan etkiliyor. Piyasadaki yatırımcılar çok memnun görünmüyor. Bunun en büyük nedeni savaşlar ve jeopolitik gelişmeler. Maalesef coğrafya bizim kaderimiz” şeklinde konuştu.

“Bodrum Boat Show Tuttu”

Bodrum Boat Show hakkında da değerlendirmelerde bulunan Barbaros Güneş, organizasyonun ilk yılında başarılı olduğunu söyledi. Güneş, “Katılımcı sayısı çok iyiydi. Türk Hava Yolları bile ekstra sefer koydu. O fuar artık tuttu diyebiliriz” dedi. Son olarak Marmaris’teki charter fuarının gelişimi için tarih düzenlemesinin önemli olduğunu yineleyen Barbaros Güneş, “Fuarın süresi bir gün kısaltılıp tarihler yeniden düzenlenirse çok daha güçlü bir organizasyon olabilir” diyerek sözlerini noktaladı.

